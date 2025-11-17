Haberler

Gaziantep'e Dördüncü Milli Banliyö Tren Seti Teslim Edildi

Gaziantep'e Dördüncü Milli Banliyö Tren Seti Teslim Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamındaki dördüncü tren setinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildiğini açıkladı. Tren setleri, Gaziray Projesi'nde kullanılacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında üretilen dördüncü tren setinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından hayata geçirilen Milli Banliyö Tren Seti Projesi'nin dördüncü setinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, söz konusu tren setlerinin Gaziray Projesi kapsamında kullanılacağını ifade ederek, "Milli Banliyö Tren Seti'nin Gaziantep'e nakliyesi yine TÜRASAŞ tarafından üretilen ülkemizin ilk yerli milli elektrikli anahat lokomotifi E5000 ile yapıldı" dedi.

'5'İNCİ SETİN TESTLERİ DEVAM EDİYOR'

Milli banliyö tren setlerinin Gaziantep'in şehir içi ulaşımına katkı sağlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, setlerin tasarım ve donanımına ilişkin, "Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemleri gibi kritik bileşenlerini yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz tren setlerimizin maksimum tasarım hızı 120 kilometre, işletme hızı ise 90 kilometre olacak. İkisi sürücü kabinli olmak üzere dört vagon araçtan oluşan her bir set 206'sı oturan yolcu olmak üzere toplam bin yolcu taşıma kapasitesine sahip. 8 tren setinin üretimi kapsamında 5'inci setin imalatını tamamladık, test süreçleri başarıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Gaziray Projesi kapsamında kalan tren setlerinin de kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını kaydederek, "Yerli üretimle hem ekonomik kazanım sağlıyor hem de demir yolu taşımacılığında ülkemizin kabiliyetini güçlendiriyoruz. Üretimini sürdürdüğümüz diğer banliyö tren setlerini de en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

Kabine toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları var
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar geriledi

İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar düştü
Fenerbahçe'nin istediği yıldız milli takımda kahraman oldu

Fenerbahçe'nin istediği yıldızın içinden adeta Messi çıktı
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

Eski HDP'li vekil Erbakan'ın partisine katıldı
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek maaş için bu tarihe dikkat! Cebe 78 bin lira daha fazla girecek
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı

A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.