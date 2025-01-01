Üye Girişi
Haberler
ABD'deki katliamda saldırgan öldürüldü: Terör eylemi olarak soruşturuyoruz
Belediye başkanını yalanlayan FBI, şimdi de ağız değiştirdi
Suriye'nin yeni lideri Şara, PKK ile ilk kez görüştü
Suriye'nin yeni lideri, PKK ile ilk kez görüştü
'Kılıçdaroğlu geri dönüyor' dedirten cinsten paylaşım
"Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı Yılbaşı Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı Yılbaşı Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'teki 2001 yılında açılan Doğal Yaşam Parkı, yılbaşı tatilinde yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı. 1 milyon metrekarelik alanda 350 türden 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapan park, katılanların beğenisini kazandı.

Gaziantep'te 2001'de Burç Ormanı'nda hizmete açılan ve yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulu olan hayvanat bahçesi, yılbaşı tatilinde ziyaretçilerini ağırladı.

Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.

Resmi tatil olan yılın ilk gününde şehir içi ve dışından gelen ziyaretçiler, rotasını Gaziantep'e çevirdi.

Aileleri ve sevdikleriyle doğal yaşam parkı sakinlerini görmeye gelen vatandaşlar, keyifli zaman geçirdi.

Ankara'dan tatile gelen Adem Sepetçi, AA muhabirine, kente ilk defa geldiğini ve beğendiğini söyledi.

Sepetçi, "Burası gelip görülmesi gereken bir yer. Her şey çok güzel, emeği geçenleri teşekkür ederim. Çok büyük bir yer gezmekle bitmiyor. En çok balıkların ve sürüngenlerin evini çok beğendim. Çok güzel bakılmış ve muhafaza edilmiş. Tertemiz ve pırıl pırıldı." dedi.

Gaziantep'te yaşayan Hamza Alkoy ise tatili gezerek değerlendirmek istediğini belirtti.

Aksoy, "Ailecek hem burayı görmek hem de yürüyüş yapmak için geliyoruz. Burası gelip görünmesi gereken bir yer." diye konuştu.

Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar - Güncel
img

Altın alıp satacaklar dikkat! Kuyumcularda yeni dönem bugün başladı
img

Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi
img

TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı
İngiliz liderden küstah paylaşım! Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı
Narin için seslendirdiği şarkıyla tepkileri çeken Hadise'den eleştirilere yanıt geldi
Narin için söylediği şarkı tepki çekmişti! Hadise'den açıklama geldi
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
Sarallar operasyonunda tutuklananlar arasında ünlü kebapçı da var
İstanbul'un ünlü kebapçısı tutuklandı
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti
Yüz binlerin katıldığı yürüyüşte dikkat çeken pankart

Son Dakika Haberleri

Brentford Arsenal CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brentford Arsenal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ford İsrail paylaşımı nedir, Twitter (X) hesabı hacklendi mi? 2 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 2 Ocak Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 1-2 Ocak Ümraniye, Küçükçekmece, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Muratpaşa, Serik 1-2 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Ocak Beypazarı, Sincan, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Şehitkamil, Oğuzeli 1-2 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 1-2 Ocak İnegöl, Yıldırım, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 1-2 Ocak Aliağa, Karabağlar, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 1-2 Ocak Yüreğir, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.