Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, kentteki yatırımlar hakkında bilgi verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, kentteki yatırımlar hakkında bilgi verdi
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki yatırımlar hakkında sunum yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki yatırımlar hakkında sunum yaptı.

Başkan Şahin, Çetin Emeç Salonu'nda "Eserler ve Hedefler Gaziantep" başlığıyla düzenlenen "3. Dönem 2. Yıl Değerlendirme Toplantısı"nda kentte yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Bu toplantıların her yıl düzenleyerek, projeler hakkında bilgilendirme yaptığını belirten Şahin, "İnanmadığımız hiçbir sözü söylemeyiz, söylediğimiz her sözün yerine gelmesi için de büyük bir gayret gösteririz." dedi.

Tüm kurumlarla istişare ederek çalıştıklarını belirten Şahin, projelerin büyük bir emekle, büyük bir inançla, büyük bir aşkla ve büyük bir takımın çalışmasıyla hayata geçirildiğini ifade ederek, "Şehirde alt yapı, sağlamlık ve direnç çok mühim. O yüzden önce Gaziantep'i yönetirken uzun vadeli parçalarını kurguladık. 'Geliyor' dediğimiz tehlikeleri erken uyarı sistemiyle güçlü bir direnç mekanizmasıyla çalışıyoruz. Küresel ısınma, artan nüfus, göç ve bunun karşılığında da su arzı çok önemliydi. Önce buna çözüm bulduk." diye konuştu.

Şahin, daha sonra ulaşım, eğitim, kentsel dönüşüm, konut, çevre, enerji, yeşil alan, spor ve sağlık alanlarında yapılacak yatırımlar hakkında sunum gerçekleştirdi.

Programa, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
