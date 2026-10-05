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Gaziantep Armada Dağcılık Kulübü, Osmaniye'de antik kent ve müzeyi 35 kişiyle gezdi

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Gaziantep Armada Dağcılık Kulübü, Osmaniye'de antik kent ve müzeyi 35 kişiyle gezdi
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Gaziantep Armada Dağcılık Kulübü üyeleri, Osmaniye'de Kastabala Antik Kenti ve Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ni gezdi. Başkan Abdurrahim Açıkgöz, 35 kişilik grupla kentin tarihi dokusunu görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Gaziantep Armada Dağcılık Kulübü üyeleri, Osmaniye'de tarihi ve kültürel alanları ziyaret etti.

Kente gelen grup, Kastabala Antik Kenti ve Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ni gezdi.

Yetkililerden bilgi alan kulüp üyeleri, daha sonra Aslantaş Barajı kıyısında yürüyüş yaptı.

Gaziantep Armada Dağcılık Kulübü Başkanı Abdurrahim Açıkgöz, 35 kişilik grupla kentin tarihi dokusunu görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Kaynak: AA
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