Gazi Özel Harekat Polisi Casim Tatlıer Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazi özel harekat polisi Casim Tatlıer, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene çok sayıda kişi katıldı.

Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazi özel harekat polisi Casim Tatlıer, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iken evinde dinlendiği sırada kalp krizi geçiren Tatlıer, hayatını kaybetti.

Gazi polis memurunun cenazesi, kara yolu ile Çorum'un Osmancık ilçesine götürüldü.

Tatlıer için Beylerçelebi Camisi'nde cuma namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi.

Törene İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan ile meslektaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Tatlıer'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Tatlıer'e 18 Ocak 2016'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde yürütülen hendek ve barikat operasyonlarında yaralanması nedeniyle gazilik ünvanı verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Emircan Bardak - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
