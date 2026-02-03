Haberler

Gazi Emniyet Müdürü Kartopu'ndan İl Jandarma Komutanı Demir'e ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Eskişehir Şube Başkanı Gazi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Sait Kartopu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'i ziyaret etti.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Eskişehir Şube Başkanı Gazi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Sait Kartopu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, vakfın çalışmaları ile şehit aileleri ve gazilere yönelik yürütülen faaliyetler ele alındı. Görüşmede dayanışma, sosyal birliktelik ve toplumsal sorumluluğun önemine vurgu yapıldı.

Karşılıklı iyi niyet temennilerinin dile getirildiği ziyaret, sohbetin ardından sona erdi.

Kartopu'ya ziyarette, vakıf yönetim kurulu üyeleri Gazi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Levent Tutuk, şehit kızı Filiz Er, şehit oğlu Avukat Semih Ataş ile gazi polis memuru Ayvaz Nart eşlik etti.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti