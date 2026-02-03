Gazi Emniyet Müdürü Kartopu'ndan İl Jandarma Komutanı Demir'e ziyaret

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Eskişehir Şube Başkanı Gazi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Sait Kartopu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, vakfın çalışmaları ile şehit aileleri ve gazilere yönelik yürütülen faaliyetler ele alındı. Görüşmede dayanışma, sosyal birliktelik ve toplumsal sorumluluğun önemine vurgu yapıldı.

Karşılıklı iyi niyet temennilerinin dile getirildiği ziyaret, sohbetin ardından sona erdi.

Kartopu'ya ziyarette, vakıf yönetim kurulu üyeleri Gazi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Levent Tutuk, şehit kızı Filiz Er, şehit oğlu Avukat Semih Ataş ile gazi polis memuru Ayvaz Nart eşlik etti.