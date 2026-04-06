Tekirdağ'da yaşamını yitiren gazi emekli polisin cenazesi toprağa verildi
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hayatını kaybeden gazi emekli polis Cihat Ufuk Kayalı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene üst düzey yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kayalı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, silah arkadaşlarının omuzunda Arzulu Mahallesi Cami'ne getirildi.
Kayalı'nın naaşı, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Arzulu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Vali Recep Soytürk, Muratlı Kaymakamı Aytekin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Uğur Bulut