Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden "Gazetecilikte yeni yaklaşımlar atölyesi" etkinliği

Güncelleme:
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde düzenlenen atölye etkinliğinde dijital medya ve yapay zeka ile gazetecilik konuları ele alındı. Rektör Prof. Dr. Turgay Uzun, değişen medya dinamiklerine dikkat çekti.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) tarafından "Gazetecilikte yeni yaklaşımlar atölyesi" etkinliği düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Turgay Uzun, OKÜ Rektörlük Salonu'nda düzenlenen programda, medya ve iletişim alanında çok hızlı değişimler yaşandığını, dijitalleşmenin başlamasıyla sosyal medya içeriklerinin artık gündemi belirleyen bir noktaya ulaştığını kaydetti.

Konuşmaların ardından, akademisyenler tarafından görüntülü habercilik pratikleri, haber üretim sürecinde yapay zekanın kullanımı, gazetecilikte kullanılan yapay zeka araçları, gazetecilikte prompt yazma teknikleri ve yapay zeka çağında gazetecilik etiği konularında katılımcılara bilgiler verildi.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel
