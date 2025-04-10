Gazetecilere Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Gözaltı

(İSTANBUL) - Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, yasa dışı bahis soruşturmasında örgüt elebaşı olduğu öne sürülen tutuklu Erhan Kork'un, "tehdit edildim, yıldırılmak istendim" şeklindeki şikayeti üzerine gözaltına alındı. Kork, ifadesinde, "Flash Haber TV'nin tarafımca satın alınmasını engellemek adına habercilik etiğine aykırı davranarak beni baskılayıcı, isnat edici eylemlerde bulunmaları nedeniyle şikayetçiyim" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, "tehdit" ve "şantaj" suçlamalarıyla haklarında işlem başlatılan gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın, yasa dışı bahis soruşturmasında örgüt elebaşı olduğu ileri sürülen ve "spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklanan Erhan Kork'un şikayetiyle gözaltına alındıkları belirlendi.

Erhan Kork, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda "müşteki" sıfatıyla verdiği ifadede, 2024 yılı aralık ayında Flash Haber TV'nin sahibi olan Göktuğ Medya İletişim AŞ. isimli ve ünvanlı şirket sahipleriyle satın alma sürecine girdiğini, "hatırladığı kadarıyla 2 ya da 4 milyon dolar karşılığında bedel konusunda anlaştıklarını" ve işlemleri resmi yollardan yaptıklarını belirtti.

Bu süreçte kendisine yönelik yayın yoluyla bazı saldırılarda bulunlulduğunu öne süren Kork, "Bunlarla alakalı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulundum" dedi. Kork daha sonra, kendisiyle röportaj yapma talebinde bulunan Murat Ağırel ve beraberindeki Timur Soykan ile görüştüğünü, bu görüşmeyi karşılıklı rızayla kayda aldıklarını anlattı. "Konuşma içeriği, beni baskılamak, Flash TV'nin tarafımca satın alınmasından ötürü beni geri adım attırmaya yönelik konuşmalar şeklinde oldu" diye ifade veren Kork, Ağırel'in kendisine "Hakkınızda açılmış davalar, iddialar var. Neye güvenerek bu kanalı aldınız" diyerek baskın beyanlarda bulunduğunu iddia etti.

Kork ifadesinde, "O günden sonra beni yıldırabilmek adına şirketlerim ve hakkımda karalayıcı ve suçlayıcı yazı serileri yayınlamaya başladı. Ben sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla Timur Soykan başta Murat Ağırel isimli gazetecini yaptığı haberleri çok fazla desteklemedi ve retweet yapmadı. Ancak ben tutuklandıktan sonraki süreçte benim hakkımda yayın yapmaya başladı" iddiasında bulundu.

Erhan Kork ifadesinde, "Özellikle Murat Ağırel ve Timur Soykan ile ilgili yaptığımız görüşme ve akabinde beni ve şirketlerimi karalayıcı yayınları özelinde özellikle Flash Haber Tv'nin tarafımca satın alınmasını engellemek adına habercilik etiğine aykırı davranarak beni baskılayıcı ve üzerime isnatta bulunucu şekilde eylemlerde bulunmaları nedeniyle şikayetçiyim" dedi.