Devlet Bahçeli'ye 'korkMA' Kitabı Takdim Edildi

(TBMM) - Türkiye Haber Kameramanları Derneği ile Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği organizasyonuyla hazırlanan "korkMA" isimli kitap, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında takdim edildi.

İki aylık bir hazırlık sürecinin ardından ortaya çıkan eser, 35 gazetecinin kaleminden, Devlet Bahçeli'yi sahada takip eden habercilerin gözlemleri, tanıklıkları ve mesleki deneyimlerinden oluşuyor. Kitapta, gazetecilerin objektifinden ve sahadaki izlenimlerinden hareketle siyasi liderlik, saha temposu ve habercilik perspektifi ele alınıyor.

Kitap, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, Dernek Başkan Yardımcısı Erhan Hoşgör ve gazeteci Ozan Ulaş Caymaz tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen ziyaret sırasında Devlet Bahçeli'ye takdim edildi.

"korkMA" kitabı, Devlet Bahçeli'yi takip eden gazetecilerin sahadan aktardığı gözlemlerle oluşan kolektif bir çalışma olarak dikkati çekiyor."

Türkiye Haber Kameramanları Derneği ve Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği tarafından hazırlanan kitap, habercilerin mesleki tanıklıklarını kayıt altına almayı ve gazetecilik hafızasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Daha önce çıkarılan kitaplar ve "KorkMA" isimli kitaba dair bilgi veren ürkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, şöyle konuştu:

"Haber kameramanları organizasyonuyla bugüne kadar beş kitap çıkardık. Bunlardan ilki, 2016 yılındaki darbe girişimini habercilerin kaleminden anlatan kalkışMA kitabıydı. Ardından depremde görev yapan habercilerin deneyimlerini aktardığı sarsılMA, İsrail-Filistin savaşında görev yapan gazetecilerin izlenimlerini içeren kuşatMA ve orman yangınlarını takip eden gazetecilerin anlatılarını derlediğimiz yakMA kitapları yayımlandı. Artık yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride liderleri anlatan kitaplar hazırlayacağız. Serinin ilk kitabı olan korkMA, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi anlatıyor. Habercilerin kaleminden hazırlanan bu kitapla birlikte, bundan sonra da liderleri anlatan kitaplar yayımlamaya devam edeceğiz. Bu çalışma, Türkiye Haber Kameramanları Derneği ile Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği organizasyonuyla hayata geçiriliyor. KorkMA kitabını 35 gazeteci kaleme aldı. Kitapta, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Türk siyasetindeki özellikle kritik süreçlerde yaptığı açıklamaları takip eden habercilerin anıları, diyalogları ve gözlemleri yer alıyor."

Kaynak: ANKA