Gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında 14 yıl 10'ar ay hapis istendi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) 7 Ekim'de SÖZCÜ TV'deki yayında fon soruşturmasıyla ilgili bazı iddiaları dile getiren gazeteciler İsmail Saymaz ile Murat Ağırel hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' dahil bir dizi suçlamayla iddianame düzenlendi. Ticaret Bakanlığı'nın 'ihbarcı', Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da 'müşteki' olarak yer aldığı iddianamede halen ev hapsinde bulunan gazeteci İsmail Saymaz ile bir başka soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Murat Ağırel hakkında 14 yıl 10'ar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Gazeteciler İsmail Saymaz ile Murat Ağırel, 7 Ekim'de SÖZCÜ TV'deki "Gazeteci Masası" programında "fon vurgunu"na ilişkin bazı iddiaları dile getirirken, iktidar kanadından bazı isimleri dillendirmişlerdi. Ticaret Bakanlığı'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuru üzerine başlatılan soruşturmada iki gazeteci gözaltına alınmış ve ev hapsi kararı verilmişti. Murat Ağırel ise, daha sonra Mustafa Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Ticaret Bakanlığı'nın 'ihbarcı' olarak yer aldığı şikayetle ilgili soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 'müşteki' olarak yer aldığı iddianamede televizyon yayında fon soruşturmasıyla ilgili bazı iddiaları dile getiren gazeteciler İsmail Saymaz ile Murat Ağırel hakkında 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret, iftira', 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'ticari sır', 'bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin açıklanması' suçlamaları yöneltildi ve 14 yıl 10'ar ay hapis cezası istendi.

Kaynak: ANKA