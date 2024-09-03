Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı İçin Tören Düzenlendi

(ANKARA) - Yaşamını yitiren duayen gazeteci ve Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı için tören düzenlendi.

KOAH hastalığından dolayı kaldırıldığı hastanede organ yetmezliği nedeniyle önce gün yaşamını yitiren 84 yaşındaki Savaş Kıratlı için Gazeteciler Cemiyeti'nde tören yapıldı.

Törene, Kıratlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden ve pek çok gazeteci katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu törende yaptığı konuşmada, "Doğru haberin, bağımsız haberin önemli simgelerinden biriydi. Bu ülkede doğru habere her zaman ihtiyacınız var. Rahmetli, bu konuda sadece medya dünyasına değil siyaset dünyasına da örnek olan bir kişidir. Genç kuşakların örnek alması gereken bir medya dünyası aktörüydü, umarım bu örnek anılmaya devam eder" dedi.

"Onu her zaman yaşatacağız"

Yekta Güngör Özden de "Onun sıcakkanlılığı, güleryüzlülüğü, arkadaşlığı, inceliği hepimizin unutmayacağı kişisel değerlerdir. Biz onu dualarımızla Tanrı'nın engin kucağına gönderiyoruz. Toprak onun için en iyi yataktır, hepimizin gideceği yer orasıdır. Ölüler biz andıkça yaşar, biz onu her zaman yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

"Cemiyet'in basın özgürlüğü mücadelesinde en ön saflarda olmasının en önemli temsilcisiydi"

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin de Kıratlı'nın Gazeteciler Cemiyeti için verdiği mücadeleye vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Benim hayatımda ve Cemiyet'in hayatında çok özel birisi. Cemiyet'in saygın, basın özgürlüğü konusundaki mücadelede en ön saflarında olmasının en önemli temsilcisiydi Savaş Kıratlı. Benden yaşça, kıdem olarak ve Cemiyet kıdemi olarak büyüktü. Ancak bir ekip adamıydı. Bunların hepsini göz ardı edip Cemiyet'in daha iyi günlerde yaşaması ve geleceği güzel bir miras bırakması için çaba gösterdi."

"Kıbrıs davasının en önemli kahramanlarından biriydi"

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin, Kıbrıs Barış Harekatı döneminde Savaş Kıratlı'nın yaptığı radyo yayınlarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Benim için o bir kahramandı çünkü mesleğin başlangıç yıllarında Kıbrıs davası için mücadele veren kişilerden biriydi. Kıbrıs davasının ayakta durması, dinç tutulması ve oradaki Kıbrıs'lı soydaşlarımıza moral vermek için Anamur'da yayın yapan, A radyosu yani korsan bir radyoyla yıllarca Kıbrıs Türklerinin moralini düzeltti, ayakta tuttu. Kıbrıs davasının en önemli kahramanlarından biriydi. Katıksız bir Atatürk milliyetçisiydi. Hiç taviz vermediği konuların başında Atatürkçülük gelirdi. Benim bu derin yalnızlıktan kurtulmamın tek yolu onun boşalttığı yere, bu Cemiyet'e hep birlikte sahip çıkmamızdır. Cemiyet'i, ülkemizi ve mesleğimizi sevmemizdir. Onun mirası budur."

Savaş Kıratlı, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Savaş Kıratlı kimdir?

Savaş Kıratlı, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda uzun yıllar yöneticilik, TRT Haber Dairesi ve Dış Yayınlar Dairesi Başkanlıklarında haber müdürü, başkan yardımcısı ve başkan olarak görev yaptı. TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanı iken 1996 yılında emekliye ayrıldı.

1967 yılından bu yana Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Savaş Kıratlı, bu süre içinde Yönetim Kurulu'nda Mali Sekreter, Genel Sekreter ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Basın Şeref Kartı sahibi olan Savaş Kıratlı evli, bir çocuk ve bir torun sahibiydi. Kıratlı son olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini sürdürmekteydi.