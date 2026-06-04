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Gazeteci Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı

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Muğla'da kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve hayatını kaybeden ünlü gazeteci Reha Muhtar, Beşiktaş'taki cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Muğla'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar (66), son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören ve dün yaşamını yitiren Reha Muhtar için Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Muhtar'ın ailesi, sevenleri, eski mesai arkadaşları, medya temsilcileri, bazı sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Muhtar'ın tabutunun üzerine Beşiktaş forması serildi, önüne fotoğrafı konuldu. Cenazede, Muhtar'ın manevi kızı Ayşe Nazlı Yumlu ile çocukları Poyraz ve Mina, başsağlığı dileklerini kabul etti.

İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Muhtar'ın naaşı, Yeniköy Mezarlığı'na götürüldü. Muhtar'ın cenazesi burada toprağa verildi.

Cenazeye katılan isimlerden gazeteci Uğur Dündar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Reha Muhtar, Mehmet Ali Birand ve Ali Kırca ile aynı dönemde habercilik yaptıklarını, aralarında ciddi bir reyting yarışı olmasına rağmen hiçbir zaman birbirlerini kıracak davranışlarda bulunmadıklarını söyledi.

Dündar, Reha Muhtar'ın aktif haberciliği bırakmasının ardından kendisiyle pek fazla görüşmediklerini, 2024'te evinin merdivenlerinden düştüğünde Muhtar ile ilgilendiğini anlattı.

Muhtar'ın o dönemde iyi bir tedavi aldıktan sonra süratle iyileştiğini ifade eden Dündar, sevenlerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar
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