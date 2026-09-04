Gazeteci Arslan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Terör örgütü propagandası yapma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Oya Lale Arslan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Arslan, daha önce gazetecilik yaptığını ancak şu anda basın kartının bulunmadığını belirterek, "Gazetecilik ve yayıncılık faaliyetlerime YouTube üzerinden devam etmekteyim. Bu hesapların içeriklerini kendim hazırlıyorum ve yayımlıyorum. Yayın esnasında konukların ileri sürdüğü iddialar spontane gerçekleşiyor. Biz sadece konu başlıklarını daha öncesinden belirliyoruz. Konularla ilgili herhangi bir yerden bilgi temin etmiyoruz. Yayınlarımızın kamu düzeni, iç dış güvenlik konusunda tehlike oluşturup oluşturmayacağını teyit etmiyoruz ancak tehlike oluşturmayacağını düşündüğümüz yayınları paylaşıyoruz. Genellikle gündemde olan konuları yorumluyoruz. Bu yorumların çoğu da konuklar tarafından gerçekleştirilmekte ben ise modaratörlük yapmaktayım. 'İktidarın seçim için kaos planı' adlı 3 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan yayınla ilgili olarak kastetmiş olduğumuz, oyların durumları ile ilgili vatandaşlardan gelen endişeleri paylaşmaktır. Bilgi kaynakları da vatandaşlardan gelen şikayetlerden oluşmaktadır. 'Kaos planı' iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum, kastettiğimiz bu değildir" dedi.

Arslan, diğer yayınlarına ilişkin de, " 'Büyük tehlike! Cemaat tarikat, TSK çocukları' başlıklı yayından kastetmiş olduğum çocukların istismarıdır, TSK'dan kastım ise FETÖ gibi yapıların askeriye içerisinde yapılandığına ilişkin duyumlardır ancak buna ilişkin herhangi bir bilgi sahibi değilim. Bu iddiamı destekleyen somut bilgi ve belgem bulunmamaktadır. 'İncirlik'te neler oluyor' başlıklı yayını koymamızın sebebi ise gündemdeki konulara ilişkindir. Yine 'Gözler 9 Temmuz'da- NATO'cular gidince neler olacak' yayınından kastın ülkemizin bu toplantıda neler kazanıp kazanmadığı ile ilgilidir. Herhangi bir güvenlik endişesini dile getirmedim. 'Borsa da rüşvet iddiası' başlıklı yayın içeriğini ise şu an itibariyle hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

'KUMPAS VE KAOS' İBARELERİNİ DİKKAT ÇEKMEK İÇİN KULLANDIM'

Arslan, ifadesinde FETÖ/PDY terör örgütüne ilişkin de şu cümlelere yer verdi:

"Ben FETÖ/PDY'yi bir terör örgütü olarak biliyorum. Eylemlerini asla kabul etmiyorum. Herhangi bir yayında FETÖ/PDY mensuplarını mağdur olarak nitelendirmedim. Yayınlarımda devlet kurumları ve kamu görevlileri hakkında 'Operasyon, kumpas, kaos, gizli plan' gibi ibareler kullanmamın nedeni daha çok dikkat çekecek yayınlar olmasını istememden kaynaklanmaktadır. Evimde ele geçirilen Zaman Gazetesi'nin neden evimde olduğuna dair bilgim bulunmamaktadır. Erk Acarer ile ilgili olarak ise kendisine DM üzerinden mesaj atarak ulaştım. Kendisinin değişik suçlardan yakalanması olup olmadığını bilmiyordum. Hatta yayınlarımdan önce kendisini dikkatli olması konusunda uyardım. Cevheri Güven ile ilgili olan iletişimi de tasvip etmiyorum. Benim herhangi bir suç işleme kastım bulunmamaktadır. Eşim devlet memuru, işinde gücünde; çocuklarım da okumaktadırlar. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum."

Eda KOÇ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı