Gazeteci Murat Ağırel, Kocaeli'deki F Tipi cezaevinden mektup adresini paylaştı

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(ANKARA) - Kocaeli 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından, kendisine mektup göndermek isteyenler için adresini paylaştı. Ağırel, "Hücre malum, biraz tenha, insan bi' ses istiyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında 19 Ekim'de tutuklanan gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine mektup göndermek isteyenlere seslendi.

Kocaeli 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ağırel, şu mesajı paylaştı:

"F Tipi Cezaevi'nden tüm dostlara merhaba… Hücre malum, biraz tenha, insan bi' ses istiyor : ) Mektup göndermek isteyen dostlarım için adresim şöyle: Kocaeli 2 No'lu F Tipi Cezaevi, B2-4-61 Koğuş, Cezaevi PTT Şubesi, Kandıra / Kocaeli."

Kaynak: ANKA