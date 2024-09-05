Gazeteci Murat Ağırel'i tehdit eden 2 kişi gözaltına alındı

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), gazeteci Murat Ağırel'i tehdit eden 2 kişinin İzmir'de gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, gazeteci Murat Ağırel'i tehdit eden 2 kişinin kimliklerinin belirlendiği ve İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda gözaltına alındığı açıklandı. EGM'nin açıklaması şöyle:

"Son günlerde çeşitli sosyal medya platformlarında yer alan ve organize suç örgütü lideri Mahsun Kuruçay'ın, Gazeteci Murat Ağırel'e silahlı saldırı gerçekleştireceğine yönelik iddialar içeren görüntüler ile ilgili İstihbarat Başkanlığımızca yürütülen çalışmalarda; videolarda bulunan maskeli şahsın O.Ö., videoları kayda alan şahsın ise Y.K. olduğu tespit edilmiştir. 04.09.2024 tarihinde KOM Başkanlığımız koordinesinde; İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, şüpheli şahıslar İzmir'deki ikametlerinde gözaltına alınmış, şahıslarla birlikte 3 adet tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, 4 adet cep telefonu ve 1 adet tripod ele geçirilmiştir. O.Ö. isimli şahsın 12 ayrı suçtan; Y.K. isimli şahsın ise 2 ayrı suçtan şüpheli kaydı olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."