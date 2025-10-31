Haberler

Gazeteci Mehmet Hatipoğlu, Batı Trakya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Uzun yıllar Anadolu Ajansı muhabiri olarak görev yapan Mehmet Hatipoğlu, Gümülcine'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Hatipoğlu'nun vefatı, bölge basın camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Meslektaşları, onun dürüst ve insan odaklı habercilik anlayışını vurguladı.

Batı Trakya'da uzun yıllar Anadolu Ajansı (AA) muhabiri olarak görev yapan gazeteci Mehmet Hatipoğlu, Gümülcine'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 28 Ekim'de 70 yaşında vefat eden Hatipoğlu'nun cenazesi, Gümülcine'deki Kahveci Mezarlığı'nda ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu yetkilileri, İskeçe Milletvekili Burhan Baran, meslektaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Meslek hayatı boyunca Batı Trakya Türk toplumunun sorunlarını, kültürünü ve günlük yaşamını yansıtan haberlere imza atan Hatipoğlu'nun vefatı, bölge basın camiasında derin üzüntüye neden oldu.

Meslektaşları, Hatipoğlu'nun "dürüst, çalışkan ve insan odaklı habercilik anlayışıyla" Batı Trakya basınında kalıcı bir iz bıraktığını vurguladı.

AA muhabirine konuşan Ülkü Gazetesinin sahibi Özcan Aliosman, "Batı Trakya basın camiası önemli bir değerini kaybetti." dedi.

Gündem Gazetesi muhabiri Hasan Hasan ise Hatipoğlu'nun Batı Trakya Türk Azınlığı için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Hatipoğlu, Batı Trakya Türklerinin hak arama mücadelesini dünyaya duyuran bir gazeteciydi." ifadelerini kullandı.

Gümülcine doğumlu Hatipoğlu, AA'da Budapeşte merkezli başladığı muhabirlik görevine, 2003'ten itibaren Batı Trakya'da devam etti.

Görev süresi boyunca Batı Trakya Türk toplumuna ilişkin sosyal, kültürel ve siyasal gelişmeleri yakından takip eden Hatipoğlu, bölgedeki gelişmeleri ulusal ve uluslararası kamuoyuna sorumlu, dengeli ve objektif bir dille aktardı.

Batı Trakya Türklerinin, milli kimliklerini ve temel haklarını koruma mücadelesi kapsamında 29 Ocak 1988'de başlayan ve 1990'da yeniden alevlenen olayları da yerinde izleyen Hatipoğlu, bölge halkının sesini dünyaya duyurmak için büyük çaba gösterdi.

Hatipoğlu, AA Avrupa Haberleri Müdürlüğü bünyesinde muhabir olarak görev yaparken 2021'de emekli olmuştu.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
