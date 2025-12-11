Haberler

Savcılığın Tutuklama İstemli Sevk Yazısında Mehmet Akif Ersoy Hakkında "Uyuşturucu Kullanımı" ve "Cinsel İlişkiden Menfaat Sağlama" İddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu dört şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanımına teşvik etme ve cinsel ilişki karşılığında menfaat sağlama iddialarıyla tutuklama talep etti. Soruşturmada gizli tanık ifadeleri ve diğer veriler değerlendirildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sulh ceza hakimliğine tutuklama istemiyle gönderdiği sevk yazısında, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu dört şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma", "ikiden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girmesine ortam sağlama" ve "cinsel ilişki karşılığında sektörel ve maddi menfaat sağladıkları" iddia edildi.

Başsavcılığın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık tarafından sulh ceza hakimliğine gönderilen yazıda, dosyada yer alan gizli tanık beyanları, bilgi sahibi ifade ve şüpheli savunmalarının birlikte değerlendirildiği belirtildi. Gizli tanık ifadelerinde geçen kişi, konum ve eylemlerle, şüphelilerin beyanlarında yer alan kişi ve buluşma noktalarının örtüştüğü, şüphelilerin "suçtan kurtulmaya yönelik" savunma yaptıkları ifade edildi.

Talep yazısında, şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, uyuşturucu madde kullanımı sonrasında ikiden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi. Ayrıca, şüpheli Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden kendisine ve çevresine "sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı" ileri sürüldü.

Savcılık, Mehmet Akif Ersoy ile Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan'ın söz konusu suçları "fikir ve eylem birliği" içerisinde, iştirak halinde işlediklerinin anlaşıldığını belirtti. Yazıda, şüpheliler hakkında "üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu", soruşturma dosyasındaki delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve şüphelilerin serbest kalmaları halinde delillere tesir edebilecekleri değerlendirmesine yer verildi.

Bu gerekçelerle, şüphelilerin üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kanunda öngörülen ceza miktarlarının üst sınırı dikkate alınarak, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanmaları talep edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
title