İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasının 7 şüphelisinin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 7 şüphelide yapılan uyuşturucu madde testinde ilginç sonuçlar çıktı. Saç örneği testleri pozitif çıkan Ersoy'un kan testi ise negatif sonuç verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 7 şüphelide uyuşturucu madde testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumunca (ATK) rapor hazırlandı.

Rapora göre, Mehmet Akif Ersoy, Şevkiye Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan, Buse Öztay ve Ela Rümeysa Cebeci'nin saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı. Bu şüphelilerin kan örneği incelemesinde ise test sonuçlarının negatif olduğu tespit edildi.

Ufuk Tetik'in saç ve kanında yapılan testlerin sonucu ise pozitif olarak belirlendi.

Gizem Ayabaktı, Elif Kılınç ve Meltem Acet'in ise hem kanında hem de saç örneklerinde uyuşturucu testi negatif olarak sonuçlandı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
