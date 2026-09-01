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Gazeteciye tehdit: Antalya'da gözaltı

Gazeteciye tehdit: Antalya'da gözaltı
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Sanal medyada gazeteci Kemal Öztürk'e tehdit ve hedef gösterme içeren paylaşımlar yapan M.Ö.Ş., Antalya'da gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçundan işlem başlatıldı.

SANAL medya platformu üzerinden gazeteci Kemal Öztürk'e yönelik tehdit ve hedef gösterme içeren paylaşımlarda bulunan M.Ö.Ş. (30), Antalya'da gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü sanal devriye ve açık kaynak araştırmaları neticesinde, sanal medya platformu X'te '@miyomotomushasi' (III.Musa) adlı hesaptan gazeteci Kemal Öztürk'ün canlı yayın açıklamalarına karşılık şiddet ve suç işlemeye azmettiren ifadeler paylaşıldığı tespit edildi. Söz konusu hesabın yöneticisi olduğu belirlenen M.Ö.Ş., Antalya'da polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

M.Ö.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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