Gazeteci Karabay Hakkında 201 Gün Sonra Tahliye Kararı Verildi.

Haber : Zuhal ÇİLOĞLAN/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 201 gündür tutuklu bulunan gazeteci Furkan Karabay'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yönünden "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçundan 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına, bir başsavcıvekili ve cumhuriyet savcısı yönünden ise beraatına hükmetti. Karabay'ın hükümle birlikte ilk duruşmada tahliyesine karar verildi. Tahliye kararı sonrası ANKA'ya konuşan avukat Enes Hikmet Ermaner, "Furkan'ın tahliyesine karar verilmiş olması bizi sevindirdi; ancak bu sevinç buruk bir sevinç... Tahliye kararı ise adeta verilen cezanın yanında küçük bir 'ödül' gibi sunuldu" dedi.

Gazeteci Furkan Karabay, YouTube'da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, 15 mayıs günü şafak operasyonuyla "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Emniyet ifadesinin ardından savcılığa sevk edilen Karabay, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

114 gün sonra iddianame

Tutuklu gazeteci Karabay hakkında 114 gün sonra iddianame hazırlandı. İddianamede, Karabay hakkında YouTube'da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanı'na hakaret", zincirleme şekilde "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarından 6 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, değerlendirilmesi üzere gönderildiği 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek dava açıldı. Davanın ilk duruşması ise bugün görüldü. Karabay, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Duruşmayı takip etmek üzere Karabay'ın meslektaşları ve sevenleri mahkeme salonuna girebilmek için mücadele etti.

Jandarma eşliğinde kelepçeli şekilde salona getirilen Karabay, meslektaşları ve sevenleri tarafından alkışlarla karşılandı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşma, saat 12: 31'de kimlik tespitiyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in avukatının dosyayı katılma talebi heyet tarafından kabul edildi.

Elindeki iddianameyi yırttı, savunma yapmayı reddetti: "Mahkemeleri protesto ediyorum"

Ardından Karabay'ın savunması alınmaya başlandı. Karabay, şunları söyledi:

"Son aylarda yapılan operasyonlarla birlikte, gazeteci Ercüment Akdeniz'i HDK ile yargılayan ve Fatih Altaylı'ya hükmen tutukluluk halinin devamına karar veren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ni, eksikliklerle ve maddi hatalarla dolu İBB iddianamesini kabul eden İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ni, Tayfun Kahraman hakkındaki AYM'nin hak ihlali kararını tanımayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ni, öğrenciler ve gençler hakkında tutuklama kararı veren sulh ceza hakimliklerini, iddia kuponu doldurur gibi hakkımda suçlamalar yönelten iddianameyi kabul eden 25. Ağır Mahkemesi'ni protesto ediyorum."

Karabay, sanık kürsüsünde elindeki iddianameyi yırtarak "Ben bu iddianameye karşı savunma yapmam. Ben bu iddianameyi sadece yırtarım. Savunma yapmayı reddediyorum" dedi. Karabay, iddianamenin mahkeme heyeti tarafından okunmasını istedi. Mahkeme heyeti, bunun zorunluluk olmadığını belirterek talebi kabul etmedi.

Savcılık, hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti

Savcılığın, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşmaya ara verildi. Salondakiler dışarı çıkartıldı. Yaklaşık 40 dakika aranın ardından esas hakkında mütalaasını sunan savcılık, Karabay'ın, "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret", üç defa zincirleme şekilde "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarından hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına talep etti.

Karabay'a mütalaaya karşı beyanının olup olmadığı soruldu. Karabay, "Savunma yapmayı reddediyorum" dedi.

Karabay'ın avukatları Enes Hikmet Ermaner, Harun Karabay, Özge Naz Akkaya mütalaaya karşı savunmalarını gerçekleştirdi. Avukat Ermaner savunmasında, "Bugün tahliye çıksın ya da çıkmasın ben Furkan'ın 201 gün sonra hakim karşısına çıktığını, 65 kişiyle bir koğuşta yattığını, elindeki ve kolundaki yaraları unutmayacağım" dedi.

İlk duruşmada tahliye kararı

Mahkeme heyeti müzakere için yarım saatlik ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan heyet, Karabay'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yönünden "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçundan 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına, bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı yönünden ise beraatına hükmetti.

Karabay'ın, tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak hükümle birlikte tahliyesine karar verildi.

"Bu buruk bir sevinç"

Tahliye kararının ardından ANKA Haber Ajnansı'na konuşan Avukat Enes Hikmet Ermaner ise şunları söyledi:

"Furkan'ın tahliyesine karar verilmiş olması bizi sevindirdi; ancak bu sevinç buruk bir sevinç. Çünkü Furkan, hiçbir şekilde hak etmediği halde toplam 4 yıl 3 ay hapis cezasına mahküm edildi. Savunmalarımızda da belirttiğimiz gibi Furkan yalnızca gazetecilik yaptı. Elindeki belgeler ve bilgiler doğrultusunda haber hazırladı ve yayımladı. Dolayısıyla yargılanması bile başlı başına hukuksuzken, bu cezaların verilmiş olması kabul edilebilir değil. Tahliye kararı ise adeta verilen cezanın yanında küçük bir 'ödül' gibi sunuldu.

"İstinaf Mahkemesi'nin bu hükümleri kaldıracağına inanıyoruz"

Biz bu cezayı kabul etmiyoruz ve İstinaf'a başvuracağız. İstinaf Mahkemesi'nin bu hükümleri kaldıracağına inanıyoruz. Savcı bugün 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Furkan'ın tutukluluğunun devamını talep ettiği için bu tahliye kararına itiraz edecektir. İtiraz süresi 15 gün olmakla birlikte, büyük ihtimalle bir iki gün içinde yapılacaktır.

"Asıl sıkıntılı süreç ise itiraz sonrası başlayacak"

Asıl sıkıntılı süreç ise itiraz sonrası başlayacak. Dosya itiraz üzerine İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. Bu mahkeme daha önce Fatih Altaylı hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verip hükmen tutuklanmasına karar veren mahkemedir. Dolayısıyla aynı şekilde Furkan hakkında da benzer bir karar verilme ihtimali ne yazık ki bulunmaktadır. Elbette böyle bir karar çıkmasını ummuyoruz. Hatta savcılığın hiç itiraz etmemesini diliyoruz. Fakat bu ihtimal, maalesef karşımızda duran kötü ve endişe verici bir seçenek olarak varlığını sürdürüyor."