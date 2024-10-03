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Gazeteci Güneri Cıvaoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
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İstanbul'da vefat eden gazeteci Güneri Cıvaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Beşiktaş'taki hastanede tedavi gören Cıvaoğlu için Milliyet gazetesi önünde tören düzenlendi. Törene birçok gazeteci ve önemli isim katıldı.

İstanbul'da vefat eden gazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor.

Beşiktaş'ta tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayata gözlerini yuman Cıvaoğlu için Bağcılar'daki Milliyet gazetesi binası önüne tören düzenlendi.

Törene, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, eski CHP genel başkanı Altan Öymen ile Demirören Medya çalışanları ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

Törende konuşan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Cıvaoluğu'nun medya camiasındaki son şövalye olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kimseye pusu kurmadı. Hep adil olmak için uğraştı. En yakın mesai arkadaşları burada. Güner ağabey sadece Türkiye'deki gazeteleri okumazdı. Dünyadaki gazetelerde neler varsa öğleye kadar okumuş bitirmiş olur. ya gözümüzden kaçtıysa diye bizim ikaz edenimiz olurdu. Dediğim gibi hocaların en büyüklerinden bir tanesiydi bizim için. İnsanların en önemlilerinden bir tanesiydi."

Şendir, Güneri Cıvaoğlu'nun son güne kadar yazmak istediğini, hasta haliyle bile bunun sevincini yaşayan biri olduğunu dile getirdi.

Törenin ardından Cıvaoğlu'nun cenazesi, cenaze namazı için Teşvikiye Camisi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel

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