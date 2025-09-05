Haberler

Gazeteci Fatma Yerli Yazıcı İçin Tören Düzenlendi

Aydın'da vefat eden gazeteci Fatma Yerli Yazıcı için Aydın Gazeteciler Cemiyeti önünde bir tören düzenlendi. 58 yaşında hayatını kaybeden Yazıcı'nın cenazesi, memleketi Denizli'nin Çivril ilçesine defnedilmek üzere gönderildi.

Aydın'da vefat eden gazeteci Fatma Yerli Yazıcı için tören yapıldı.

Tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde 58 yaşında hayatını kaybeden Yazıcı için, Aydın Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlendi.

Cemiyet Başkanı Naci Eriş burada yaptığı konuşmada, Yazıcı'nın çok değerli bir insan olduğunu ve her zaman örnek olmuş bir insan olduğunu belirtti.

Helallik alınmasının ardından Yazıcı'nın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Denizli'nin Çivril ilçesine gönderildi.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
