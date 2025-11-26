158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu

YouTube kanalında yaptığı programda "Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler" sarf ettiği iddiasıyla 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle yargılanan gazeteci Fatih Altaylı'ya "Cumhurbaşkanına tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. 158 gündür cezaevinde tutuklu bulunan Altaylı'nın adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacağından tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

DOSYAYI VE NOTLARI FIRLATIP ÇIKTI

Kararın açıklanmasının ardından Fatih Altaylı'nın elindeki dosyayı ve notları havaya fırlatarak, salondan ayrıldığı öğrenildi.

MÜTALAA

Hakkında en az 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Altaylı'nın yargılandığı davada ikinci duruşma bugün görüldü. Duruşma İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz kurumlarının karşısında bulunan 2 No'lu duruşma salonunda yapıldı.

Duruşmaya, Fatih Altaylı ile sanık avukatı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı katıldı. Duruşmaya destek için Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Faruk Süren, Tarihçi Murat Bardakçı, Akademisyen Celal Şengör, Tarihçi İlber Ortaylı ve Altaylı'nın ailesi katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcılık "Cumhurbaşkanına tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

"CUMHURBAŞKANI BENDEN NEDEN KORKSUN?"

Fatih Altaylı mütalaaya karşı yaptığı savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Benim yapmış olduğum konuşmanın Cumhurbaşkanı'nda korku yaratması pek mümkün değil. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda 4 bin personel çalışıyor. Ben yayınımdan sonra 'Sayın Cumhurbaşkanının programında bir değişiklik olmuş mu?' diye sordum. Ne benim yayınımdan sonra ne de başka bir zamanda Cumhurbaşkanının programında herhangi bir değişim olmadı. Zaten tarihi bir şeyden bahsettiğim konuşmadan Cumhurbaşkanının korkması gibi bir durum söz konusu olamaz. Ben örgüt mensubu değilim, karşınızda duran bir vatandaşım. Cumhurbaşkanını tanıdığınız zaman, İsrail'le kavga etmiş, Mossad'dan korkmamış biridir. Cumhurbaşkanı korkan birisi de değil ki benim tarihi örneğimden neden korksun?Burada hem bana hem de Cumhurbaşkanına haksızlık ediliyor. İddianamenin sonunda savcı zaten benim bu suçu işlemediğimi söylüyor; 'Cumhurbaşkanına saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle' diyor. Çok açık ki benim böyle bir niyetim yok.

"BERAATIMI TALEP EDİYORUM"

Cezaevinde olduğum için değil ama fikri olarak haksızlığa uğradığımı söylemek istiyorum. Şu an karşınızda olmaktan utanç duyuyorum demeyeyim ama çok gereksiz buluyorum. Heyetinizden beraatımı talep ediyorum."

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanına tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacağından tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında 20 Haziran'da yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, söz konusu ifadelerin yer aldığı video çözümleme tutanağına göre, Altaylı'nın eyleminin Cumhurbaşkanı'na yönelik tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. İddianamede, söz konusu olayda video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığına, içeriğin paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaştığına dikkati çekilerek, soruşturma konusu eylemin 'iletme kastı'yla gerçekleştirildiğinin tereddüde mahal bırakmayacak nitelikte açık olduğu vurgulandı.

FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Altaylı'nın yayındaki konuşması şöyleydi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ömür boyu görevde kalmasına halkın yüzde 70'i karşı çıkıyor. Bu çok şaşırtıcı değil. AKP seçmeninin bir kısmı ve MHP'liler dışında bu fikri destekleyen pek kimse yok. Bu millet, hoşuna gitmediğinde padişahını bile boğmuş bir millettir. Osmanlı tarihinde suikasta kurban giden ya da intihar ettiği öne sürülen birçok padişah var"