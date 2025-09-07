Gazeteci Ersin Çelik, Küresel Sumud Filosu'nda Türk heyetinin güçlü varlık gösterdiğini söyledi Açıklaması

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak ve Filistin'le dayanışma için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılmaya hazırlanan Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik, Türk aktivistlerin güçlü varlık gösterdiği filoya Türkiye'nin verdiği desteğin de önemli olduğunu, bununla beraber dünyanın Gazze için bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak teknelerde yer alacak Türk delegasyonunun üyesi gazeteci Çelik, Sicilya Adası'nda hazırlıklarını yaptıkları limanda AA muhabirine konuştu.

Çelik, bugün itibarıyla Sicilya'da yedinci eğitim günlerini tamamladıklarını belirterek, "İlk defa gemilere indik bugün. Gemilerde talim yaptık diyelim. Yolculuğumuzun nasıl geçeceğine dair kaptanlarımızdan brifing aldık. Oturacağımız, yatacağımız, seyahat edeceğimiz yerleri gördük. Bizim için iyi oldu çünkü zor ve biraz uzun sürecek bir seyahat bekliyor bizi. Hem fiziken hem de zihnen hazırlanmamız lazım." dedi.

Eğitimlerin yoğun geçtiğini bu sırada farklı milletlerden aktivistlerle bir araya geldiklerini anlatan Çelik, "Dünyanın farklı noktalarından gelen çok sayıda aktivistle ilk defa tanışarak bir filonun mürettebatı olma fikri etrafında birleştik. Çünkü bizim amacımız Gazze'ye ulaşmak. Bu, dünyanın tarihteki en geniş katılımlı sivil deniz misyonu. Bu anlamıyla bir farklılığı var. Amacı Gazze'ye ulaşmak, barışçıl, şiddetsiz ve Gazze'deki ablukayı kaldırmak, soykırımı sona erdirmek ve en önemlisi de şu anda insani bir koridor açmak gibi bir amacımız var." diye konuştu.

İtalya'dan yola çıkacaklar

Çelik, Küresel Sumud Filosu'na katılmak için Sicilya'dan ne zaman açılacaklarına dair soruya, "Birkaç gün sonra yola çıkacağız. Şu anda hareket halinde olan gemiler var. Barselona'dan kalkan gemilerin hemen hepsi Tunus'a vardılar. Tunus'tan da hareket edecek gemiler var. Oradan da aktivistler yola çıkacaklar. Biz 1-2 günlük bir deniz mesafesi öndeyiz Tunus'tan. Tunus'un bizim hizamıza gelmesini bekliyoruz. Sonra biz de açılacağız. Yunanistan'dan kalkan gemiler katılacak ve artık Akdeniz'de, Gazze'ye doğru hareket edeceğiz. Süreç böyle ilerliyor bizim açımızdan." yanıtını verdi.

"(Gazze konusunda) Avrupa'da bir sivil inisiyatif oluşmuş durumda"

Sicilya'daki hazırlıkları sırasında Gazze ve Filistin meselesi konusunda kamuoyundaki bilincin dikkatini çektiğini belirten Çelik, "Burada gerçekten sivil, hareketli, bilinçli ve iradeli bir topluluk var. Avrupa'da bir sivil inisiyatif oluşmuş durumda. Avrupa'da sosyolojinin değiştiğini, yeni bir sosyal hizalanma olduğunu görüyoruz. İtalya'nın birçok kentinde Sumud Filosu'na destek veren ve İsrail'in soykırımı durdurması için dünyaya çağrı yapan eylemler yapılıyor. Önceki akşamlarda Katanya'da yapılan o büyük gösteriye biz de katıldık ve orada gözlem yapma şansı bulduk." ifadelerini kullandı.

Katanya'daki Filistin'e destek yürüyüşünün son derece yoğun geçtiğini anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Çok sert konuşmalar yapıldı, çok netti ifadeler. İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını, siyonizm terörü olduğunu net ifade etti İtalyan konuşmacılar, Avrupalı konuşmacılar. Orada çoğu İtalyan, Avrupalı gençlerle de sohbet etme imkanımız oldu. Çok bilinçliler ve öfkeliler. Tabii biraz sosyolojik olarak kime ve neye muhalif olduklarının da farkındalar artık. Benim şöyle bir gözlemim var, Avrupa, İsrail konusunda bir narkozdan uyanıyor. Bir farkındalık yaşıyor. İsrail'in Gazze'deki insanları katlederek aslında bütün insanlığın şerefini, onurunu, haysiyetini ayaklar altına aldığının farkındalar. Bunun bilinciyle tavır ortaya koyuyorlar ve Sumud Filosu'nu inanılmaz destekliyorlar."

Avrupa'da Gazze konusunda yeni bir başlangıç olduğunu belirten Çelik, "O yüzden bu sivil duruş, bu sivil hareket belki de dünyanın son şansı olabilir. Dünyayı harekete geçirecek, büyük bir fitili ateşleyecek, İsrail'i durduracak ve İsrail'i yalnızlaştıracak bir sonucu olacaktır diye düşünüyorum ben. Amacımız da bu. Gazze'ye çıkmak ve oradaki insanlara yetişmek istiyoruz." dedi.

Küresel Sumud Filosu'nda Türkiye'nin rolü

Çelik, Küresel Sumud Filosu'nda Türkiye'nin varlığının sorulması üzerine, "Ben Türkiye'den gelen ekibin saha sorumlusuyum aynı zamanda. Gazeteciliğin dışında böyle bir mesuliyetim de var. Türk delegasyonu bu filoda çok güçlü. İtalya'da toplam Türk olarak 15-16 kişiyiz. Tunus'ta sayı biraz daha fazla. Barselona'dan katılanlar var ama delegasyon olarak Türk delegasyonu Sumud Filosu'nda çok güçlü. Filodaki önemli gemilerin gözetmenliğini Türk delegasyonu yapıyor." yanıtını verdi.

Ersin Çelik, Türkiye'den filoya yönelik destekler için ise şunları kaydetti:

"Türkiye'deki destek de çok önemli. Bunu özellikle son 3-4 gündür çok net şekilde görmeye başladık. Kamuoyu çok hareketli ve arkamızdalar. Dünya da arkamızda. Filoda herkes de farkında. Dünya ilk defa bir meselede söz birliği yapacak. Gazze bir milletin, bir devletin, bir inancın ya da bir sivil toplum kuruluşunun ya da bir etnisitenin duyarlılığında kurtarılamaz. Dünya Gazze için bir araya gelmeli."