Gazeteci Enver Aysever Tutuklandı

Güncelleme:
YouTube yayınında sarf ettiği sözler nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle gözaltına alınan Gazeteci Enver Aysever, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Gazeteci Enver Aysever, YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle dün gece evinden gözaltına alınarak polis ekipleri tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Küçükçekmece Adliyesi'nde verdiği savcılık ifadesinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Enver Aysever, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce üzerine atılı suçtan tutuklandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
