Gazeteci Emrullah Erdinç, Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Dün gece gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltı gerekçesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

(İSTANBUL) Dün gece gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, dün gece İstanbul il Jandarma Komutanlığı'nca gözaltına alınan Emrullah Erdinç, bugün akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren savcılık ifadesinin ardından Erdinç, serbest bırakıldı. Gözaltı gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

