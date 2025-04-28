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Gazeteci Ceren Kaynak İskit Son Yolculuğuna Uğurlandı

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37 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Ceren Kaynak İskit, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Meslektaşları ve sevenleri tarafından anıldı.

(ANKARA) - Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden gazeteci Ceren Kaynak İskit, bugün ailesi, arkadaşları, meslektaşları ve sevenlerinin eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Ceren Kaynak İskit, Ankara'da dün mide ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti.

37 yaşındaki İskit'in cenazesi bugün ikindi namazından sonra Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii'nden kaldırıldı. İskit Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. İskit'i son yolculuğuna meslektaşları, arkadaşları, ailesi ve yakınları uğurladı. İskit'in cenazesine Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi, DİSK Basın-İş, Haberin Var mı Platformu gibi basın meslek örgütleri ile ODTÜ Mezunlar Derneği ile üyesi olduğu Halkevleri de katıldı.

İskit'in cenaze töreninde arkadaşı Döndü Kurşunoğlu konuşma yaptı. Kurşunoğlu, "Ceren her daim kadınların sesine ses, mücadelesine destek oldu. Kadın gazeteci olarak kadınların eşitlik ve özgürlük taleplerini hep ileriye taşıdı. Her direnişte, her mücadelede yan yana, omuz omuza yürüdü bizlerle. Bize düşen onun kocaman gülüşünün, mücadelesinin, umudunun, yoldaşça duruşunun mirasını taşımak. Hoşça kal Ceren. Yıldızlar yoldaşın olsun" dedi.

Ceren Kaynak İskit kimdir?

Ceren Kaynak İskit, gazeteciliğe 2014 yılında Londra'da dış haber muhabiri olarak başladı. Bugüne kadar haberleri sendika.org, Euronews, BirGün, Cumhuriyet, Kısa Dalga ve Gazete Solfasol gibi yayın organlarında yer aldı.

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu'nda Araştırma Koordinatörü olarak görev alarak kadın gazetecilerin hak savunuculuğunu üstlendi. Eğitim hayatında, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden lisans, Greenwich Üniversitesi Sinematografi ve Post Prodüksiyon bölümünden ise yüksek lisans derecelerini tamamladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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