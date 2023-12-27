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Can Ataklı'ya adli kontrol talebi

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SOSYAL medya hesabından şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili sözleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı, adli kontrol talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Can Ataklı hakkında, sosyal medya hesabında şehit...

SOSYAL medya hesabından şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili sözleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı, adli kontrol talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Can Ataklı hakkında, sosyal medya hesabında şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili söylemleri nedeniyle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan dolayı" resen soruşturma başlatmıştı. Can Ataklı bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Ataklı, Basın Bürosu savcılığında ifade verdi. Can Ataklı adli kontrol talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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