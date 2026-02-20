Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

TUTUKLANDI

Ankara'da gözaltına alınan Uludağ tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Uludağ çıkarıldığı mahkemece tarafından tutuklandı.

Cezaevine gönderilen gazeteci "Herkes bilsin ki Alican Uludağ susmadı, susmayacak" dedi.

HABER VE X'TEKİ PAYLAŞIMLARI GERKEÇE GÖSTERİLDİ

DW Türkçe'de yer verilen bilgiye göre, gözaltı kararına Uludağ'ın İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan IŞİD üyelerinin tahliye edildiğine ilişkin haberi ve X'teki sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterildi.

Alican Uludağ, 18 Aralık 2024 tarihinde NOW TV'de yayınlanan haberinde, Yargıtay'ın Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin ölümüne sebep olup 46 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2604 yıl hapis cezası alan 6 sanık hakkında tahliyeye hükmettiğini kamuoyuna duyurmuştu.

ALİCAN ULUDAĞ KİMDİR?

Gazeteciliğe 2008 yılında Cumhuriyet gazetesinde başlayan Uludağ, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu. Uzun yıllar yargı muhabirliği yapan Uludağ, insan hakları ihlalleri, yolsuzluk dosyaları ve kamuoyunun yakından izlediği davaları takip ediyor.

2019'da Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü'ne, 2020'de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin siyasal haber ödülüne ve 2021'de Friedrich Naumann Vakfı'nın Raif Badawi Cesur Gazeteciler Ödülüne layık görüldü.

Mart 2021'de DW Türkçe'ye özel haberler yapmaya başlayan Uludağ, 2 Aralık 2024'te NOW TV'ye geçti; 1 Aralık 2025'te ise yeniden DW Türkçe kadrosuna katıldı.