Haberler

Gazeteci Alican Uludağ Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Alican Uludağ, Ankara'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanına hakaret ve yanıltıcı bilgi yayma suçlamalarıyla soruşturma yürütüyor.

(İSTANBUL) - Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık, soruşturmanın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamında yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, Uludağ'ın Ankara'da gözaltına alındığı ve 20 Şubat 2026 tarihinde mevcutlu olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi yönünde talimat verildiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız

Bakan Fidan, direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail Lübnan'ın çok sayıda noktasına saldırdı

Hem karadan hem havadan vurdular
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu

Kahve almaya gitti, bir anda dünyanın en zengin kadını oldu
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler

"Beni beddualar bu hale getirdi" diyor
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından çıkanlar şoke etti
İsrail Lübnan'ın çok sayıda noktasına saldırdı

Hem karadan hem havadan vurdular
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar
Galatasaray'dan savunmaya büyük sürpriz

Bombayı patlatıyorlar! Süper Lig devinden büyük sürpriz