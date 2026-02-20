Gazeteci Alican Uludağ, Tutuklama İstemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne Sevk Edildi
Ankara'daki evinde gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ, 'cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlamasıyla İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi ve tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.
(İSTANBUL ) - Ankara'daki evinde gözaltına alınan ve Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirilen Alican Uludağ, "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ'ın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar hakkında "cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.
Uludağ, Ankara'daki evinden gözaltına alındı. Gece saatlerinde Vatan Emniyet'e götürüldü. Emniyette ifade vermeyen Uludağ, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Alican Uludağ, savcılık ifadesinin ardından "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlasıyla tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.