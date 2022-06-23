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Gaz kaçağıyla başlayan yangında plaj işletmesi küle döndü

Demirören Haber Ajansı - Bülent Tatoğulları - Güncel
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Gaz kaçağıyla başlayan yangında plaj işletmesi küle döndü

ANTALYA'da, plajdaki işletmenin mutfak kısmında gaz kaçağı nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

ANTALYA'da, plajdaki işletmenin mutfak kısmında gaz kaçağı nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. İş yeri kullanılamaz hale gelirken, yoğun dumana maruz kalan itfaiye erine çevredekiler yardım etti.

Muratpaşa ilçesi Lara Plajı'ndaki işletmenin mutfak kısmında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Gaz kaçağı nedeniyle parlamayla başlayan yangın, kısa sürede iş yerini sardı. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada sahildeki tatilciler, endişeyle terk ederken, iş yeri çalışanları ise büyük panik yaşadı.

Polis, çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiyeciler de yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Siyah dumanların gökyüzünü kaplandığı yangında, yoğun dumana maruz kalan 1 itfaiye erine çevredekiler yardım etti. İtfaiye eri, başına su dökülerek serinleştilmeye çalışıldı. Yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü, işletme de kullanılamaz hale geldi.

Emre Savaşır, "Sahile indik, birkaç dakika içinde inanılmaz alev aldı. 2-3 dakika içinde yandı. Çok korktuk, herkes panik halinde dağıldı" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel

Muratpaşa İtfaiye Güncel Haberler

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