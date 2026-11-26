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Gayrimenkul piyasasında alıcılar artık konut seçiminde metrekare büyüklüğünün yanı sıra lokasyon, ulaşım imkanları, toplam satın alma maliyeti ve kira potansiyelini de dikkate alıyor. Özellikle yükselen konut fiyatları, merkezi bölgelerde daha küçük metrekareli konutlara yönelik talebi artırırken, alıcıların bütçelerine uygun ve farklı ihtiyaçlara cevap veren seçeneklere yönelmesini sağlıyor.

1+1 ve 2+1 daireler çalışanlar, öğrenciler, sağlık personeli ve yatırımcılar gibi farklı kesimlere hitap ederken, iş merkezleri, hastaneler, üniversiteler ve kamu kurumlarına yakınlık da yatırım kararlarında belirleyici oluyor. Kira getirisi ve amortisman süresinin yanı sıra bölgedeki potansiyel kiracı profili de gayrimenkul yatırımlarında öne çıkan kriterler arasında bulunuyor. Bu durum, proje geliştiricilerin konut tiplerini ve sosyal donatıları hedef kitlenin beklentilerine göre şekillendirmesini beraberinde getiriyor.

Konut, ofis ve ticari alanları bir araya getiren karma projeler de farklı kullanıcı ve yatırımcı gruplarına hitap ederek sektörde öne çıkıyor. Aynı alanda birden fazla kullanım seçeneği sunan bu projeler, günlük yaşam ihtiyaçlarına erişim ve yatırım çeşitliliği açısından tercih edilebiliyor.

Gamador Center Ankara ilk ayında yüksek satış hacmine ulaştı

Ankara'da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ihale kapsamında devralınan Karayolları Akköprü Atölye arazisinde geliştirilen Gamador Center Ankara, satışa sunulduğu ilk ayda önemli bir satış sözleşmesi hacmine ulaştı.

Bu başarıda, projenin doğru stratejiyle geliştirilmesi ve tüketici beklentilerine uygun şekilde tasarlanması etkili oldu. Merkezi konum, ulaşım imkanları ve farklı kullanım seçeneklerinin bir arada sunulması da projenin satış performansını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Merkezi konumumuz yatırımcıların ilgisinde etkili oldu

Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karaaslan, gayrimenkul sektöründeki değişen beklentilere uygun projeler geliştirdiklerini belirterek, " Ankara'nın en çok konuşulan projesi olma yolunda ilerleyen Gamador Center Ankara'da konut, ofis ve ticari alanları bir araya getirerek farklı ihtiyaçlara yanıt vermeyi hedefledik. Merkezi konumumuz, ulaşım bağlantılarımız ve sunduğumuz farklı kullanım seçenekleri yatırımcıların ilgisinde etkili oldu." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 240 bin metrekare inşaat alanına ve 48 milyar lira yatırım değerine sahip projede toplam 2 bin 318 bağımsız bölüm bulunuyor. Bunların 1.949'unu konutlar, 243'ünü ofisler ve 126'sını ticari üniteler oluşturuyor.

Rezidans ve ofis alanlarının yanı sıra açık hava alışveriş ve gastronomi alanlarının da planlandığı proje, karma kullanım modeliyle farklı kullanıcı gruplarına hitap ediyor. Böylece konut ve çalışma alanlarının yanı sıra alışveriş ve sosyal yaşam ihtiyaçlarının da aynı proje bünyesinde karşılanması hedefleniyor.

Ulaşım ve kamu yatırımlarına yakın konumda bulunuyor

Gamador Center Ankara, İstanbul Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi'ne 400 metreden fazla cepheye sahip konumuyla ulaşım bağlantıları açısından öne çıkıyor. Ankara Metrosu'nun Akköprü ve İvedik istasyonlarına yürüme mesafesinde bulunan proje, Etlik Şehir Hastanesi'nin karşısında ve yapımı devam eden Yeni Ankara Adliyesi'nin yakınında yer alıyor.

Bölgedeki sağlık ve kamu yatırımlarının yanı sıra metro bağlantıları da projenin potansiyel kullanıcı kitlesi açısından önem taşıyor. Bu unsurların konut, ofis ve ticari alanlara yönelik talebi desteklemesi bekleniyor.

İnşaatının 36 ayda tamamlanması hedeflenen proje, merkezi konumu ve karma kullanım özellikleriyle Ankara'daki yatırımlar arasında bulunuyor.

Projenin ilk ayında ulaştığı satış sözleşmesi hacmi, zorlu piyasa koşullarında lokasyon seçimi, hedef kitleye uygun konut seçenekleri ve kullanım çeşitliliğinin satış performansındaki önemini ortaya koyuyor. Gayrimenkul sektöründe değişen tüketici beklentileri doğrultusunda geliştirilen projelerin, rekabetin yoğunlaştığı dönemde öne çıkabildiğine işaret ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi