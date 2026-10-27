Gauteng'de kirli su nedeniyle hastalanan 833 kişiden 328'inin çocuk olduğu belirtildi

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng eyaletinde kirli şebeke suyundan hastalanan kişi sayısının 833'e yükseldiği bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Su ve Sanitasyon Bakanı Pemmy Majodina, yürütme başkenti Pretorya'da düzenlenen basın toplantısında, bölgedeki su kirliliğine ilişkin açıklama yaptı.

Majodina, daha önce 408 olarak açıklanan mide ve bağırsak hastalığı vakalarının 833'e ulaştığını belirterek, hastalananların 328'inin dört yaş ve altındaki çocuklar olduğunu söyledi.

Üç kişinin hastanede tedavisinin sürdüğünü aktaran Majodina, henüz can kaybı veya kritik vaka bildirilmediğini ifade etti.

Majodina, bölgeye şebeke suyu sağlayan Bronkhorstspruit Su Arıtma Tesisi'nin, su kirliliğinin ardından temizlik ve onarım için kapatıldığını belirtti.

Bazı bölge sakinlerinin, tesisten daha önce dağıtılan ve kaplarda biriktirdikleri suyu kullanmayı sürdürdüğünü aktaran Majodina, bunun yeni vakalarda etkili olabileceğini kaydetti.

Majodina, halka tankerlerle ücretsiz içme suyu sağlandığını belirterek, özellikle Gauteng'deki su arıtma tesislerinin durumunun incelendiğini ifade etti.

Su yaklaşık üç hafta klorlanmamış

Sağlık Bakanlığı, Su ve Sanitasyon Bakanlığı, Gauteng yönetimi ve Tshwane Belediyesi'nin 19 Ekim'deki ortak açıklamasında, Pretorya yakınlarındaki Bronkhorstspruit çevresinde 7-18 Ekim tarihlerinde kirli suyla bağlantılı 408 vaka bildirilmişti.

Tedarikçiyle yaşanan sorunlar nedeniyle şebeke suyunun 24 Eylül-14 Ekim'de klorlanmadığı ve belediyenin halkı uyarmadığı belirlenmişti.

İncelenen dışkı örneklerinde kolera bakterisine rastlanmadığı, tesis ve depolardan alınan su örneklerinde ise yüksek düzeyde koliform tespit edildiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA