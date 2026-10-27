Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gauteng'de kirli su nedeniyle hastalanan 833 kişiden 328'inin çocuk olduğu belirtildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Afrika Cumhuriyeti Su ve Sanitasyon Bakanı Pemmy Majodina, Gauteng eyaletinde kirli şebeke suyundan hastalanan kişi sayısının 833'e yükseldiğini bildirdi. Majodina, hastaların 328'inin dört yaş ve altındaki çocuklar olduğunu ve üç kişinin tedavisinin sürdüğünü söyledi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng eyaletinde kirli şebeke suyundan hastalanan kişi sayısının 833'e yükseldiği bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Su ve Sanitasyon Bakanı Pemmy Majodina, yürütme başkenti Pretorya'da düzenlenen basın toplantısında, bölgedeki su kirliliğine ilişkin açıklama yaptı.

Majodina, daha önce 408 olarak açıklanan mide ve bağırsak hastalığı vakalarının 833'e ulaştığını belirterek, hastalananların 328'inin dört yaş ve altındaki çocuklar olduğunu söyledi.

Üç kişinin hastanede tedavisinin sürdüğünü aktaran Majodina, henüz can kaybı veya kritik vaka bildirilmediğini ifade etti.

Majodina, bölgeye şebeke suyu sağlayan Bronkhorstspruit Su Arıtma Tesisi'nin, su kirliliğinin ardından temizlik ve onarım için kapatıldığını belirtti.

Bazı bölge sakinlerinin, tesisten daha önce dağıtılan ve kaplarda biriktirdikleri suyu kullanmayı sürdürdüğünü aktaran Majodina, bunun yeni vakalarda etkili olabileceğini kaydetti.

Majodina, halka tankerlerle ücretsiz içme suyu sağlandığını belirterek, özellikle Gauteng'deki su arıtma tesislerinin durumunun incelendiğini ifade etti.

Su yaklaşık üç hafta klorlanmamış

Sağlık Bakanlığı, Su ve Sanitasyon Bakanlığı, Gauteng yönetimi ve Tshwane Belediyesi'nin 19 Ekim'deki ortak açıklamasında, Pretorya yakınlarındaki Bronkhorstspruit çevresinde 7-18 Ekim tarihlerinde kirli suyla bağlantılı 408 vaka bildirilmişti.

Tedarikçiyle yaşanan sorunlar nedeniyle şebeke suyunun 24 Eylül-14 Ekim'de klorlanmadığı ve belediyenin halkı uyarmadığı belirlenmişti.

İncelenen dışkı örneklerinde kolera bakterisine rastlanmadığı, tesis ve depolardan alınan su örneklerinde ise yüksek düzeyde koliform tespit edildiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA
Özgür Özel'den belediye başkanının 86 yaşındaki babanın gözaltına alınmasına tepki

Özel'den operasyon tepkisi! Başkanın 86 yaşındaki babası da gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak ortasında genç kıza büyük şok! 'İnşallah karım olursun' deyip...

Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...
38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı

38 kişiyi öldürüp yiyen cani yakalandı! Fotoğrafını servis ettiler
Sadettin Saran adliyeye geldi! Yeni imajını görenler tanıyamadı

Sadettin Saran adliyeye geldi! Yeni imajını görenler tanıyamadı
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi

Mekke Anlaşması komisyonda kabul edildi
İdris Aybirdi ayrılık söylentilerinin ardından Seray Kaya'nın fotoğrafını paylaştı

Ayrılık kısa sürdü! İdris Aybirdi’den Seray Kaya paylaşımı
Husiler'in ateşlediği havan mermisi, bir evin duvarını delerek içeri düştü

Duvarı delip halının üzerine düştü! Evdekiler resmen kabusu yaşadı
Erzurum'da 14 araçlık konvoyla kız istemeye gitti! Çekicideki otomobile patinaj yaptırdılar

Kız istemeye 14 araçlık konvoyla gitti! Sonunda özür diledi