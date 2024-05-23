Üye Girişi
Haberler

GAÜN Nizip Meslek Yüksek Okulu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Nizip Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Öğrenciler ve akademisyenler, İsrail'in bölgede 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarını kınamak için bir araya geldi. GAÜN Nizip Meslek Yüksek Okulu Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Murat Çay, İsrail'in yıllardan bu yana Filistin'e yönelik katliam yaptığını söyledi. Protestoya, akademisyenler, öğrenciler, idari personel, Nizip Eğitim ve Dayanışma Derneği (NEDDER) ile Nizip İmam Hatip Liseleri Derneği (NİLDER) üyeleri katıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Nizip Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Öğrenciler ve akademisyenler, İsrail'in bölgede 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarını kınamak için bir araya geldi.

GAÜN Nizip Meslek Yüksek Okulu Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Murat Çay, İsrail'in yıllardan bu yana Filistin'e yönelik katliam yaptığını söyledi.

Protestoya, akademisyenler, öğrenciler, idari personel, Nizip Eğitim ve Dayanışma Derneği (NEDDER) ile Nizip İmam Hatip Liseleri Derneği (NİLDER) üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Üniversitesi İmam Hatip Liseleri Mustafa Murat Filistin İsrail Gazze Çay Politika Güncel Haberler

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

 Pasaport ve kimlik bırakarak güven sağladı! 81 gün konakladığı otelin ücretini ödemeden kaçtı

Pasaport ve kimlik bırakarak güven sağladı! 81 gün konakladığı otelin ücretini ödemeden kaçtı

 Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden

Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title