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GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi'nde mezuniyet töreni

GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi'nde mezuniyet töreni
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Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezunları için tören düzenledi. Dekan Prof. Dr. Murat Kütük öğrencileri tebrik ederken, dönem birincisi Viem Hammuş aile ve akademisyenlere teşekkür etti. Tören ödül ve kep atma ile sona erdi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezunları için tören gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kütük, mezun öğrencileri tebrik etti.

Fakültenin dönem birincisi Viem Hammuş da eğitim hayatları boyunca kendilerine destek veren ailelerine ve akademisyenlere teşekkür etti.

Tören, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
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