GAÜN'de Bologna Bilgi Sistemi Atölye Çalışması gerçekleştirildi
Gaziantep Üniversitesinde, Bologna Bilgi Sistemi kapsamında ikinci atölye çalışması düzenlendi. Toplantıda sistem kontrolleri değerlendirilirken, eksikliklerin giderilmesi için yol haritası belirlendi.
Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN), "Bologna Bilgi Sistemi Atölye Çalışması II" gerçekleştirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen atölye çalışmasında, birimlerin sistem kontrolleri değerlendirilirken, Bologna Bilgi Sistemi kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.
Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Esra Siverekli, programın açılışında yaptığı konuşmada, sisteme katkı sunan akademik personele teşekkür ederek çalışmaların üniversiteler açısından önem taşıdığını belirtti.
Atölyede, ilk toplantının ardından yürütülen çalışmalar gözden geçirilirken, eksikliklerin giderilmesine yönelik öneriler ve izlenecek yol haritası hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Program, katılımcıların değerlendirmelerinin ardından sona erdi.