Dede Fırınından Pizza Atölyesine: Köye Dönüşün Lezzetli Hikayesi

Bursa'da gastronomi bölümü mezunu Aleyna Alkan, doğup büyüdüğü kırsal mahallede dedesinin yıllar önce ekmek pişirdiği fırını pizzacıya dönüştürdü.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Şehitler Mahallesi'nde yaşayan, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu 24 yaşındaki Aleyna Alkan, kendi sektörüyle ilgili bir süre farklı illerde çalıştı.

Doğup büyüdüğü mahalleyi çok seven Alkan, bir süre sonra mesleğini burada sürdürme kararı aldı.

Alkan, ailesinin de desteğiyle dedesinin yıllar önce ekmek pişirdiği fırını pizza işletmesine dönüştürdü.

Dükkanı akrabaları ve komşularıyla işleten, 6'sı kadın 7 kişiye istihdam sağlayan Alkan, İnegöl'e 15, Bursa il merkezine 40 kilometre uzaklıktaki mahalleye pizza yemek için gelenleri ağırlıyor.

"Özellikle hafta sonu çok fazla talep oluyor"

Aleyna Alkan, AA muhabirine, mahallesini çok sevdiğini söyledi.

Hem mesleğinden hem de doğup büyüdüğü mahalleden kopmak istemediği için böyle bir girişimde bulunduğunu belirten Alkan, şunları kaydetti:

"Köyümü çok seviyorum ve köyüme dönmek istiyordum. ya dışarıda köyden uzakta çalışacaktım ya da bu mesleği bırakacaktım. Ben ikisini de tercih etmedim. Köye gelip aileme bu fikirden bahsettim. Onlar da bana destek çıktı ve sonra bu şekilde çalışmalara başladık. Dedemin 60 yıl önce ekmek yapmak için yaptırdığı fırını biz şu anda pizza üretmek için kullanıyoruz."

Buraya gelenlerin önce pizza yediğini sonra doğal ortamın tadını çıkardığını dile getiren Alkan, şöyle konuştu:

"Annem, teyzem, yengem, karşı komşularımız, tamamen köylünün çalıştığı bir ortam oluşturduk. Yaptığımız girişimle köyümüze ve ilçe ekonomisine katkı sağlıyoruz. Köyümüzün çok güzel yeşillik alanları var, oraları geziyorlar. Şehitlik abidemiz var, orayı ziyaret ediyorlar. Eskiden insanlar tarla sürmekle, meyve toplamakla vakit geçiriyormuş ama ben pizza dükkanı açtım. Hayallerimin peşinden ilerliyorum. Yeter ki insanlar cesaret etsinler. Artık köylerde de iş imkanları fazla. Çok korkularım vardı, stres altındaydım ama güzel ilerliyoruz. Müşterilerimiz ve köyümüz çok memnun. Bursa, Yalova, Eskişehir gibi çevre illerden geliyorlar. Özellikle hafta sonu çok fazla talep oluyor. Köyümüze gelenler doğal ürünler de satın alabiliyorlar. Bu şekilde ilçe ve köy ekonomisine katkı sağlıyoruz."