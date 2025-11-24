GastroAntalya'da Genç Şefler Yeteneklerini Sergiledi

ANTALYA'da 50 ülkeden şeflerin katıldığı Gastro Antalya'da genç yetenekler, profesyonel şeflerle aynı sahnede hünerlerini sergiledi. Lise öğrencileri, hazırladıkları tabaklarla hem yarışma deneyimi kazandı hem de staj ve kariyer fırsatı yakaladı.

Kentte düzenlenen Gastro Antalya'da toplam 856 şef yarışmalara katılım sağladı. Aralarında gastronomi öğrencilerinin, usta şeflerin ve ülke takımlarının bulunduğu toplamda 1292 yarışmacı, jüri karşısında hünerlerini sergiledi. Yarışmada, lise öğrencileri profesyonel şeflerle aynı sahneyi paylaşarak mücadele ortaya koydu. Kariyer basamaklarını şimdiden tırmanmaya başlayan şef adayları, hazırladıkları özenli tabakları jüri üyelerine sunarak tecrübe kazandı.

'MUTFAĞIN HER ALANINDA YARIŞMALAR VAR'

Öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını belirten Gastro Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Yüreğir, "50 ülkeden öğrencilerimiz katıldı. Gördüğünüz bayrakların neredeyse tamamı burada temsil ediliyor. Kırmızı et, balık, kuzine, pastacılık, ekmekçilik gibi mutfağın her alanında yarışmalar var. Burada 280'in üzerinde yabancı şef, 500-600'ün üzerinde jüri niteliğinde şef bulunuyor. Ayrıca binlerce şef, burayı ziyaret ediyor. Öğrenciler, tabaklarını masaya koyduklarında bu şefler onların yeteneklerini görüyor ve ileride staj ya da kariyer fırsatları için bünyelerine alabiliyor. Biliyorsunuz Antalya'da 600'ü aşkın beş yıldızlı otel var ve her yıl kaliteli personele ihtiyaç duyuluyor" dedi.

'AYNI ZAMANDA BİR SANAT'

Yarışma sırasında konuşma ve iletişimin yasak olduğunu aktaran Yüreğir, "Çünkü orada yarışmacının kendi bilgisine bakıyoruz. Burası müdahale etmek ya da öğretmek için değil, yarışmacının yeteneklerini, eksiklerini ve güçlü yönlerini görmek için bir alan. Biz jüri görevimizi tamamladıktan sonra usta ve şef moduna geçeriz ve o zaman eleştirilerimizi yaparız. Aşçılığın sadece yemek pişirmek ya da pasta yapmak olmadığını, aynı zamanda bir sanat olduğunu gösteriyoruz. Çünkü önce gözünüz doyuyor, sonra mideniz. Bir tabak önce görsel çekiciliğiyle ilgiyi çekiyor, sonra tat olarak karşılığını veriyor" diye konuştu.

'ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ MUTFAĞA MERAKLIYIM'

Yarışmaya katılan lise öğrencisi Zeki Berke Yan (16), "Başarılı bir şef olmak istiyorum. Bu benim ilk yarışmam, o yüzden çok heyecanlıyım. Önceden hazırlandım. Tatlı tabağı alanında yarıştım. Meslekte kendimi daha iyi noktalara taşımak istiyorum ve gerektiğinde bunun için yurt dışına çıkmayı da planlıyorum. Çocukluğumdan beri mutfağa meraklıyım. Yaklaşık 1,5 yıldır mutfak alanında çalışıyorum. Geleneksel bir tatlı olan güllaç kızartmasını kendi yorumumla modernleştirdim. Güllacı önce ıslatıyorum ardından içine ganaj sıkıp, çilek ekleyerek katlıyorum. Sigara böreği şeklinde sarıp kızartıyorum ve ardından şerbetle buluşturup servis ediyorum" dedi.