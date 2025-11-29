'GAS CATALINA' isimli tanker, 'KURTARMA-19' römorkörünün yedeğinde çekilerek Karanlık Liman'a demirletildi
KEGM: Libya'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Karanlık Liman önlerinde makine arızası yaşayan 'GAS CATALINA' isimli tanker, 'KURTARMA-19' römorkörümüzün yedeğinde çekilerek Karanlık Liman'a emniyetle demirletildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel