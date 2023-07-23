Gara Şehitlerinin İsimleri Operasyona Verilsin

IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen er Müslüm Altıntaş'ın ailesi çocuklarını şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle buruk sevinç yaşadı. Oğullarının kanının yerde kalmadığı için mutlu olduklarını belirten baba Şevket Altıntaş, Bugün bizim bayram günümüz. Çocuğumuzun kanı yerde kalmadı. Yetkililerden tek isteğimiz bundan sonra düzenlenecek olan askeri operasyona Gara şehitlerinin isminin verilmesidir? dedi.

2 Ekim 2015 tarihinde Erzincan'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan Topçu Er Müslüm Altıntaş, Tunceli-Pürümür karayolunda PKK'lı teröristler tarafından durdurulan otobüsten kaçırıldı. 5 yılı aşkın süre rehin tutulan Altıntaş, 3 Şubat 2021 tarihinde Gara bölgesindeki bir mağarada şehit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, birliklerine giderken yol kesen PKK'lılar tarafından kaçırılan, aralarında Topçu Er Müslüm Altıntaş'ın da bulunduğu 5 asker ve polisin şehit edilmesinden sorumlu teröristler Ahmet Karaboğa ve Adem Gürel'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bu açıklamanın ardından Gara şehidi Müslüm Altıntaş'ın Gaziantep'te yaşayan yakınları buruk sevinç yaşadı. Aldıkları haberin ardından çocuklarının Asri Mezarlıktaki Şehitlikte bulunan kabrini ziyaret eden baba Şevket ve anne Songül Altıntaş, evlatlarının kanının yerde kalmadığı haberiyle mutlu olduklarını ifade etti.

Oğlunun esir alınması ve ardından şehit edilmesinden bugüne kadar gözyaşlarının dinmediğini dile getiren Şevket Altıntaş, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya bu güzel haberden dolayı çok teşekkür ediyorum, içimizi bir nebze de olsa rahatlattı, acımızı hafifletti. Bakanımızdan bir ricamız var; bundan sonra yapılacak olan askeri operasyona Gara şehitleri operasyonu ismini verilmesini istiyorum. Bu isim verilirse ben ve diğer şehit aileleri onur duyacağız. Çocuklarımız 5 buçuk yıl esir kaldı ve daha sonra şehit edildi. Bunu yürek kaldırmıyor. Biz 5 buçuk yıl boyunca bu acıyla yaşadık. Çocuklarımızı şehit eden hain terörlerin etkisiz hale getirilmesi bizleri çok mutlu etti? diye konuştu.

'HİÇBİR ŞEHİDİN KANI YERDE KALMASIN'

Şehidin annesi Songül Altıntaş ise tüm şehitlerin de kanlarının yerde kalmaması gerektiğini söyledi. Çocuklarını şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin kendilerine verilen en büyük hediye olduğunu anlatan Altıntaş, Bugün hayatımızın en büyük müjdesini aldık diye hissediyorum. Çocuklarımızı şehit eden o teröristlerin yaptıkları yanlarına kar kalmadı ve etkisiz hale getirildiği haberini aldık. Çok şükür yavrularımızın kanları yerde kalmadı. Bugün Müslüm'üm yanıma geldi desem yeridir ve onun kanının yerde kalmadığını öğrenmek bizi çok mutlu etti. PKK'nın kökü kazınsın istiyorum. 5 buçuk yıl biz yavrumuzdan haber bekledik. Çocuğumun şehit edildiğini 5 buçuk yıl sonra öğrendik. Yavrumuzun acısı içimizden çıkmıyor. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmasın? dedi. (DHA)