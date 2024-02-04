Üye Girişi
Haberler

GAP Şelalesi Yağışlarla Birlikte Akmaya Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Mardin'in Derik ilçesinde bulunan GAP Şelalesi, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte akmaya başladı. Bölge halkı, şelaleye giderek hatıra fotoğrafı çektirdi.

MARDİN'in Derik ilçesinde 20 bin dönümlük meyve ve zeytin ağaçlarını bulunduğu GAP Bahçeleri'ni sulayarak hayat veren GAP Şelalesi, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte akmaya başladı. 'Bereketin müjdeleyicisi' olarak bilinen ve aktığı yıllarda ürün rekoltelerinin arttığına inanan bölge halkı, şelaleye giderek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Derik ilçesi kırsal Cevizpınar Mahallesi'nde, 20 bin dönümlük alandaki GAP Bahçeleri'ni sulayarak hayat veren GAP Şelalesi, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte akmaya başladı. Zeytin, incir, nar, kayısı ve ceviz üreticiliğinin yapıldığı bölgede, şelalenin akması özellikle çiftçilerin yüzünü güldürdü. 'Bereketin müjdeleyicisi' olarak bilinen şelalenin aktığı yıllarda ürünlerdeki rekoltelerin artacağına inanılırken, bölgede yaşayanlar, şelaleye gelerek hatıra fotoğrafı çektirmeye başladı.

Şelalenin aktığını duyup ailesiyle fotoğraf çektirmeye geldiğini belirten öğretmen Aydın Esen, "Ara tatilde Derik'e ziyarete geliyoruz. GAP Şelalesi yılın belirli sürecinde bereketli bir şekilde akıyor ve bu akan şelale turistlerin ilgisini çekiyor. Ağaçların, zeytinin, incirin ve narların daha bereketli olmasını da sağlıyor. Onun dışında dışarıdan misafirlerimizi getirip fotoğraf çekiyoruz" dedi. Şelalenin güzelliğini görmek için geldiğini belirten Leyla Alacabek de, "Şelalede fotoğraf çekmek için geldik. Şelale çok güzel.  Duyduk ki akmaya başlamış, biz de gelip bu anı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdik" diye konuştu.

Ahmet Alacabek ise, "Derik'e 4 kilometre mesafede olan bu şelale için geldik. Bu şelaleyi muhteşem gördük" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cevizpınar Mahallesi Zeytin Derik Tarım Doğa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

4 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Şubat Pazar ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Şubat günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (4 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti? Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden? İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi? Survivor Yunus Emre kimdir? Survivor All Star Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre ne zaman, hangi yıl yarıştı? Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ajax - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ajax - PSV maçı nereden izlenir? Gönül Dağı 125. Bölüm CANLI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm FULL İZLE! Gönül Dağı dizisi CANLI YAYIN! Mali - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mali - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? 5 Şubat okullar tatil mi 2024? 5 Şubat okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak? Kabine Toplantısı Öğretmen atamaları! Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title