Ganalı Mananyi, İstanbul'da bir ay teravih namazı kıldırdı

Türkiye'nin Afrika'daki yardım çalışmalarını görüp Müslüman olan Ganalı Umar Mananyi, ramazan boyunca Şişli'deki Osmanbey Camisi'nde cemaate hatimle teravih namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığının yıllar önce Afrika'da gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerini gören Ganalı Umar Mananyi, 14 yaşında iken ailesiyle Müslüman olmaya karar verdi.

İslamiyet'i seçtikten sonra dini eğitim almak için 2018'de Türkiye'ye gelen Mananyi, Isparta'da hafız oldu. Daha sonra İstanbul'a gelen 19 yaşındaki Ganalı Mananyi, aynı zamanda Beyoğlu'ndaki Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesine devam ediyor.

Umar Mananyi, ramazan boyunca da Şişli'deki Osmanbey Camisi'nde hatimle teravih namazı kıldırdı.

Cemaatine dün akşam son teravih namazını kıldıran Umar Mananyi, AA muhabirine Müslüman olup Türkiye'ye gelme sürecini anlattı.

İslamiyet'i seçtikten sonra dini bilgilerini ilerletmek için Türkiye'yi tercih ettiğini belirten Mananyi, "Biz başta yeni Müslümanlar şehadet aldık ama Kur'an-ı Kerim bilen yok. O yüzden beni seçtiler 'Türkiye'ye gidip Kur'an öğren Gana'ya dön' dediler." diye konuştu.

Ramazan ayı gelince hocasının tavsiyesiyle teravih namazı kıldırmaya başladığını anlatan Ganalı hafız, cemaatin kendisini görünce şaşırdığını ama sonra alıştıklarını belirtti.

"Gelip beni görünce şaşırıyorlar, mutlu oluyorum"

Camiye gelenlerden olumlu tepkiler aldığını söyleyen Mananyi, "Elhamdülillah çok güzel cemaat var burada. Mutlu oluyorlar, beraber mutlu oluyoruz. Şaşırıyorlar, özellikle Afrikalı imamlar olmuyor. Her camiye gittiğimde imam oluyorum. Kişiler gelip beni görünce şaşırıyorlar, mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

İmam hatip lisesini bitirdikten sonra üniversite eğitimi için ilahiyat okumayı istediğini belirten Ganalı Umar Mananyi, eğitimini tamamladıktan sonra ülkesinde imamlık yapmak istediğini dile getirdi.

"Önce şaşırdılar tabii ama sonraki zamanlarda alıştılar"

Osmanbey Camisi İmam Hatibi İsmail Değerli ise cemaatin Afrikalı imamı görünce ilk başta şaşırdıklarını sonra zamanla alıştıklarını hatta onu sevmeye başladıklarını söyledi.

Değerli, Mananyi'nin Müslüman olma sürecine ilişkin, şunları anlattı:

"Diyanetimiz daha önce Afrika'ya kurban eti götürdüğünde hem oradaki Diyanet görevlisinden etkileniyor hem de bu yardımın etkisiyle 'Ne için bunu dağıtıyorsunuz?' diye soruyor. Hatta 'Bunun karşılığına bizden bir şey bekliyor musunuz bizden?' diyor. Görevliler 'Hayır bizim dinimiz bunu emrediyor' diyor. Mananyi hakikaten etkileniyor ve Müslüman olmaya karar veriyor. Hatta o zaman orada görevli olan arkadaşımızın sayesinde kendisi ve ailesi Müslüman oluyor. Sonra da Türkiye'ye gelip hafızlığını bitiriyor. Şu anda imam hatipte okuyor açık öğretimde ve okula devam ediyor."