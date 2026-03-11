Haberler

Gana'dan Yabancı Askeri Üslere Ret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, ülkesinde yabancı askeri üs kurulmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, ülkesinde yabancı askeri üs kurulmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre, 26. İngiliz Milletler Topluluğu Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle İngiltere'de bulunan Ablakwa, İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'a değerlendirmelerde bulundu.

Ablakwa, Gana'nın uluslararası savunma işbirliklerine açık olduğunu ancak ülke topraklarında yabancı askeri üs kurulmasına izin vermeyeceğini kaydetti.

Orta Doğu'da tırmanan gerilime dikkati çeken Ablakwa, bölgedeki çatışmaların, bazı ülkelerde yabancı askeri varlıkların hedef alınmasına yol açtığını ifade etti.

Gana'nın bu nedenle tarafsızlığını korumaya özen gösterdiğini vurgulayan Ablakwa, "Bunları stratejik ulusal çıkarlarımız doğrultusunda yapıyoruz ve sınırlarımızı dikkatle çiziyoruz. Bizim için kırmızı çizgi var. Ülkemizde askeri üsleri kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Gana'nın ABD ile imzaladığı Savunma İşbirliği Anlaşması (DCA) gibi bazı askeri işbirlikleri bulunduğunu hatırlatan Ablakwa, bunun "kalıcı yabancı asker varlığı" anlamına gelmediğini, benzer stratejik işbirliklerinin İngiltere ve bazı Körfez ülkeleriyle de yürütüldüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Adam Abu
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor

32 ülke birden anlaştı! Dev stok piyasaya sürülecek
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı

İran füzelerinden kaçacak yer kalmadı! Yatağını atan buraya sığındı
Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi

Galatasaray hezimeti sonrası deprem: Takımdan ayrılmak istedi
32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor

32 ülke birden anlaştı! Dev stok piyasaya sürülecek
Romanya, ABD'nin ülkedeki hava üslerini kullanma talebini kabul etti

Dolaylı yoldan olsa da savaşa bir ülke daha dahil oldu
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu