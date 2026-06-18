Gana Cumhurbaşkanı Mahama: "Tarih bizden suçluluğu değil, sorumluluğu miras almamızı istiyor"

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, toplumların yüzyıllar süren sömürü ve köleleştirme uygulamalarının şekillendirdiği kurumları, eşitsizlikleri ve sosyal yapıları miras aldığını belirterek, "Tarih bizden suçluluğu değil, sorumluluğu miras almamızı istiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Mahama, başkent Akra'da düzenlenen "Onarıcı Adalet Konferansı"nda konuştu.

Mahama, bugün hayatta olan hiç kimsenin köle gemilerini inşa etmediğini, plantasyonları işletmediğini veya insanları mülk haline getiren yasal sistemleri kurmadığını söyledi.

Buna karşın toplumların yüzyıllar süren sömürü ve köleleştirme uygulamalarının şekillendirdiği kurumları, eşitsizlikleri ve sosyal yapıları miras aldığını vurgulayan Mahama, "Tarih bizden suçluluğu değil, sorumluluğu miras almamızı istiyor." diye konuştu.

Mahama, kölelik döneminde yaşanan zulümlerden bugün yaşayan nesillerin sorumlu tutulamayacağını ancak tarihin ortaya çıkardığı eşitsizlikler ve yapısal sorunlarla mücadele etme sorumluluğu taşıdıklarını dile getirdi.

Kölelik tarihi ve bunun kalıcı etkileri konusunda, hükümetler ve kurumlar arasında giderek artan bir açıklık ve yüzleşme iradesi bulunduğuna işaret eden Mahama, bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığının altını çizdi.

Faye'den kölelik tazminatları için "somut adım" çağrısı

Konferansta konuşan Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye de köleleştirilen Afrikalılara yönelik tazminatlara ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) kararının tam anlamıyla hayata geçirilmesi için somut ve koordineli adımlar atılması çağrısında bulundu.

Faye, Gana'nın tarihi adaletsizliklerle yüzleşme konusunda üstlendiği liderliği takdir ederek, Senegal'in küresel tazminat adaleti girişimine desteğini vurguladı.

Artık taahhütlerin somut sonuçlara dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizen Faye, "Bugünkü görevimiz bu kararları hayata geçirmek ve halkı, gençleri, sanatçıları, akademisyenleri ve sivil toplumu içine alan somut adımlarla ilerlemektir." ifadelerini kullandı.

Faye, Senegal'in tarihsel araştırmaları desteklemek, eğitim faaliyetlerini geliştirmek ve halklar arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla kapsamlı program yürüttüğünü aktardı.

Macron'dan "uluslararası destek" çağrısı

Konferansa çevrim içi katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da BM, UNESCO ve Afrika Birliği başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara, "köle ticaretinin tarihsel mirasının ele alınmasına yönelik tazminat adaleti girişimlerine destek verme" çağrısında bulundu.

Fransa'nın Gana ve sürece katkı sunmak isteyen diğer ülke ve kurumlarla birlikte kölelik geçmişinin tanınmasına yönelik çalışmaları desteklemek ve somut öneriler geliştirmek amacıyla uluslararası bilimsel bir girişim başlatmak istediğini anlatan Macron, bu girişimin tazminat adaleti konusundaki küresel çabalara katkı sağlayacağını kaydetti.