Gana, Güney Afrika'daki 300 vatandaşını tahliye edecek

Gana hükümeti, Güney Afrika'da artan yabancı düşmanı saldırılar nedeniyle 300 vatandaşını tahliye etme kararı aldı. Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından tahliye sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama tarafından Güney Afrika'daki 300 Ganalının derhal tahliye edilmesi için başkanlık onayı verildiğini duyurdu.

Ablakwa, tahliye edilecek kişilerin daha önce Dışişleri Bakanlığının çağrısına uyarak Pretoria'daki Gana Yüksek Komiserliğine kayıt yaptırdığını belirtti.

Güney Afrika'da son dönemde artan yabancı düşmanı saldırılar nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlarının güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Ablakwa, hükümetin yurt içinde ve dışında yaşayan tüm Ganalıların refahını korumaya devam edeceğini kaydetti.

Güney Afrika'da göçmen karşıtı olaylar

Güney Afrika'da geçen aydan bu yana Afrikalı göçmenlere karşı şiddet olayları yaşanıyor.

Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosu Ninikanwa Okey-Uche, şiddet olaylarında 2 Nijeryalının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Öte yandan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, saldırıları kınarken, yabancı uyruklulara da yerel yasalara saygı göstermeleri çağrısında bulunmuştu.

Gana Dışişleri Bakanlığından 7 Mayıs'ta yapılan açıklamada, hükümetin, 24-27 Haziran'da Mısır'ın El-Alameyn kentinde düzenlenecek AfB 8. Yarıyıl Koordinasyon Toplantısı'nda Güney Afrika'daki olayların ele alınması için resmi başvuruda bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelma Gürcüm:

Vallahi bu Güney Afrika'daki olaylar kötü şey! Ama söyleyeyim size, bizim mahallede de birez evvel bir Ganalı dükkan sahibi vardı, çok iyi insan idi! Gerçekten çok samimi insanlardı, o da bu haberi görseydi çok üzülürdü!

Haber YorumlarıEmre Arslan:

Bu yabancı düşmanlığı işi beni gerçekten endişelendiriyor. Milletler arası saygı ve kardeşlik kalmadı mı hiç? Gana'nın hükümeti doğru karar almış, vatandaşlarını korumak lazım.

Haber YorumlarıMahmut Nuri Bozkurt:

Çok üzücü bir durum ya... İnsanlar sadece yaşamak için göç ediyor, o kadar da basit. Güney Afrika'da neden bu kadar nefret var, anlamıyorum açıkçası. Umarım Gana'nın tahliye operasyonu sorunsuz geçer ve vatandaşları güvenli bir şekilde geri getirir. Dünya gerçekten çok kötü yönetiliyor bazen.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

