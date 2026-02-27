Rusya-Ukrayna savaşında en az 55 Ganalı öldü

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, Rusya- Ukrayna savaşında en az 55 Ganalının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ablakwa, Ukrayna'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın davetiyle Kiev'de bulunduğunu açıklayan Ablakwa, ziyaret kapsamında ikili ilişkilerde kaydedilen ilerleme ve yürütülen görüşmelerin değerlendirildiğini belirtti.

Ablakwa, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşında yer almaya yönlendirilen Ganalılardan en az 55'inin öldüğü bilgisini verdi.

Ukraynalı yetkililerin paylaştığı istihbarat verilerine atıfta bulunan Ablakwa, suç örgütlerine bağlı insan kaçakçılığı ağlarının 36 Afrika ülkesinden 1780 kişiyi savaşta yer almaya yönlendirdiğini, bunlar arasında 272 Ganalının bulunduğunu aktardı.

Gana Dışişleri Bakanı, söz konusu kişilerin durumuna ilişkin, "Bunlar yalnızca rakam değil, ailelerin umudu ve insan hayatıdır." ifadesini kullandı.

Hükümetin gençleri korumak amacıyla kamuoyunu bilinçlendirme çalışmalarını artıracağını bildiren Ablakwa, yasa dışı asker temin etme faaliyetlerine karşı önlem alınacağını vurguladı.

Ablakwa ayrıca, savaş sırasında esir düşen iki Ganalının gençlere çağrıda bulunarak, maddi vaatlere aldanmamaları yönünde uyarı yaptığını belirtti.