Haberler

Rusya-Ukrayna savaşında en az 55 Ganalı öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybeden Ganalı sayısını açıkladı. Bakan, savaşta yer almak üzere yönlendirilen 272 Ganalının yanı sıra, insan kaçakçılığına karşı önlemlerin alınacağını duyurdu.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, Rusya- Ukrayna savaşında en az 55 Ganalının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ablakwa, Ukrayna'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın davetiyle Kiev'de bulunduğunu açıklayan Ablakwa, ziyaret kapsamında ikili ilişkilerde kaydedilen ilerleme ve yürütülen görüşmelerin değerlendirildiğini belirtti.

Ablakwa, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşında yer almaya yönlendirilen Ganalılardan en az 55'inin öldüğü bilgisini verdi.

Ukraynalı yetkililerin paylaştığı istihbarat verilerine atıfta bulunan Ablakwa, suç örgütlerine bağlı insan kaçakçılığı ağlarının 36 Afrika ülkesinden 1780 kişiyi savaşta yer almaya yönlendirdiğini, bunlar arasında 272 Ganalının bulunduğunu aktardı.

Gana Dışişleri Bakanı, söz konusu kişilerin durumuna ilişkin, "Bunlar yalnızca rakam değil, ailelerin umudu ve insan hayatıdır." ifadesini kullandı.

Hükümetin gençleri korumak amacıyla kamuoyunu bilinçlendirme çalışmalarını artıracağını bildiren Ablakwa, yasa dışı asker temin etme faaliyetlerine karşı önlem alınacağını vurguladı.

Ablakwa ayrıca, savaş sırasında esir düşen iki Ganalının gençlere çağrıda bulunarak, maddi vaatlere aldanmamaları yönünde uyarı yaptığını belirtti.

Kaynak: AA / Adam Abu
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir

Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenildi

Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenik düştü
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler