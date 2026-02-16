Haberler

Gana Cumhurbaşkanı Mahama'dan "köle ticaretinin mirasıyla yüzleşme" çağrısı

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Afrika Birliği Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, transatlantik köle ticaretinin yol açtığı tarihsel adaletsizliklerin tanınmasını isteyen bir karar tasarısına üye ülkelerin destek vermesini istedi. Mahama, bu adımın köleleştirilen Afrikalıların onurlandırılması için önemli bir başlangıç olacağını vurguladı.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, transatlantik köle ticaretinin yol açtığı tarihsel adaletsizliklerin tanınmasını amaçlayan karar tasarısına üye ülkelerin destek vermesini istedi.

Cumhurbaşkanı Mahama, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 39. Afrika Birliği (AfB) Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Mahama, transatlantik köle ticaretinin yol açtığı tarihsel adaletsizliklerin tanınmasını amaçlayan karar tasarısına üye ülkelerin destek vermesi gerektiğini belirtti.

Mahama, söz konusu adımın geçmişi silmeyeceğini ancak köleleştirilen Afrikalıların ticareti ve ırksallaştırılmış köleliğin modern dünyanın şekillenmesinde temel rol oynayan ağır suçlar olduğunu resmen kabul edeceğini ifade etti.

Tarihi gerçeklerle yüzleşmenin bölünme değil "ahlaki cesaret" meselesi olduğunu vurgulayan Mahama, köleliğin etkilerinin günümüzde yapısal eşitsizlik, ırk ayrımcılığı ve ekonomik dengesizlikler şeklinde sürdüğüne dikkati çekti.

Mahama, Gana'nın kararın kabulünün ardından sürece öncülük etmeyi sürdüreceğini, girişimin tek seferlik bir adım değil uzun vadeli bir diyalog sürecinin başlangıcı olacağını söyledi.

Sürecin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, Afrika Birliği Komisyonu, ilgili BM organları ve üye devletleri kapsayan sürekli bir istişare mekanizmasını içereceğini belirten Mahama, "Bu, onarım adaleti ve iyileşme için sürdürülebilir bir diyalog meselesidir." dedi.

Mahama, karar tasarısının, köleliğin tarihsel mirasıyla yüzleşme ve günümüzde devam eden yapısal eşitsizlikleri azaltmaya yönelik onarıcı adımlar geliştirme hedefinin parçası olduğunu sözlerine ekledi.

