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Gana Cumhurbaşkanı Mahama Tana Forumu'nda Afrika liderlerinden ilerleme istedi

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Etiyopya'nın Bahir Dar kentinde düzenlenen 12. Tana Forumu'nda Afrikalı liderler barış ve ekonomik egemenlik için somut adım atılmasını istedi. Gana Cumhurbaşkanı Mahama, liderlerden gelecek yılki toplantıya kadar ilerleme göstermelerini ve diyaloğun harekete dönüşmesini istedi.

ADDIS Afrikalı liderler, Etiyopya'da sona eren güvenlik toplantısında kıtada barışın sağlanması ve ekonomik egemenliğin güçlendirilmesi için somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

Bahir Dar kentinde düzenlenen 12. Tana Forumu'nun kapanışında konuşan Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, liderlerden gelecek yılki toplantıya kadar kaydedilen ilerlemeyi ortaya koymalarını istedi.

Mahama, Afrika'da kalıcı barış için görüşmelerin uygulamaya dönüşmesi gerektiğini belirterek ekonomik bütünleşme, sınır ötesi ticaret ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısını yineledi. Askeri önlemlerin tek başına yeterli olmayacağını söyleyen Mahama, "Diyalog kurmak iyi ancak harekete geçmek daha iyi." ifadesini kullandı.

Mahama, Afrika ülkelerinin barış operasyonlarının finansmanında daha fazla sorumluluk üstlenmesini ve yasa dışı mali akışlarla mücadele etmesini de istedi.

Sudan ve Etiyopya-Eritre gerilimi

Forumun güvenlik oturumunda BM Genel Sekreteri'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Guang Cong, Sudan, Güney Sudan ve Somali'deki krizlerle Kızıldeniz'de deniz taşımacılığına yönelik tehditlerin birbirini etkilediğini belirterek eşgüdümlü bölgesel çözüm çağrısında bulundu.

BM'nin Sudan Özel Temsilcisi Pekka Haavisto da Sudanlı siyasi taraflarla ayrı görüşmeler yaptığını aktardı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in danışmanı Getachew Reda, Eritre'yi bölgedeki gerilimi körüklemekle suçladı. Eritre Enformasyon Bakanlığı ise suçlamaları reddederek Reda'nın açıklamalarını çatışmayı kışkırtıcı olarak nitelendirdi.

Abiy, forumdaki konuşmasında ülkesinin denize erişimini "varoluşsal" bir mesele olarak tanımladı ve çözüm için diyalog vurgusu yaptı.

Forum, Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray'da çatışmaların yeniden şiddetlendiği ve Eritre ile gerilimin arttığı dönemde yapıldı.

Afrikalı liderler ve uzmanları her yıl bir araya getiren Tana Forumu, kıtanın barış ve güvenlik sorunlarını ele alıyor.

Kaynak: AA
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